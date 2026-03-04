Aaj Ka Panchang 4 March 2026: आज होली पर बन रहा है ये संयोग, होगी गणेश पूजा, जानें बुधवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 4 March 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 4 मार्च 2026 यानी मंगलवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 4 मार्च 2026 का पंचांग: आचार्य मुकुल रस्तोगी, 04 मार्च, बुधवार, शक संवत् : 13 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 21 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 14 रमजान, 1447, विक्रमी संवत् : चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि सायं 04.49 मिनट तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, धृति योग प्रातः 08.53 मिनट तक पश्चात शूल योग, कौलव करण। चंद्रमा सिंह राशि में दोपहर 01.46 मिनट तक उपरांत कन्या राशि में। सूर्य उत्तरायण। शिशिर ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। चैत्र कृष्ण पक्ष प्रारंभ। वसंतोत्सव। धुलेण्डी। होलाष्टक समाप्त।
आज है रंगभरी होली
हिंदू पंचांग के अनुसार आज से चैत्र मास की शुरुआत हो रही है। आज इस महीने की प्रतिपदा तिथि है। साथ ही आज देशभर में होली मनाई जाएगी। रंगों वाली होली को धुलेंडी के नाम से भी जानते हैं। बता दें कि पंचांग के अनुसार आज होली को लाभ-उन्नति और अमृत-सर्वात्तम मुहूर्त में मनाई जाएगी। आज के दिन धृति योग भी बन रहा है। साथ ही आज चंद्रदेव पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान रहने वाले हैं। आज बुधवार है तो आज के दिन भगवान गणेश की पूजा के साथ दिन की शुरुआत होगी। आज के दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दुर्वा जरूर चढा़एं। बाकी नीचे विस्तार से जानें आज के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में-
पंचांग
तिथि प्रतिपदा - 04:48 पी एम तक
नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी - 07:39 ए एम तक
योग धृति - 08:52 ए एम तक
कौलव - 04:48 पी एम तक
तैतिल - 04:51 ए एम, मार्च 05 तक
वार बुधवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
राशि और नक्षत्र
चन्द्र राशि सिंह - 01:45 पी एम तक
पूर्वाफाल्गुनी - 07:39 ए एम तक
उत्तराफाल्गुनी - 01:45 पी एम तक
सूर्य राशि कुम्भ
उत्तराफाल्गुनी - 07:54 पी एम तक
शतभिषा - 12:59 ए एम, मार्च 05 तक
जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:04 ए एम से 05:54 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:29 ए एम से 06:43 ए एम
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:16 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:20 पी एम से 06:45 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:23 पी एम से 07:37 पी एम
अमृत काल 12:54 ए एम, मार्च 05 से 02:32 ए एम, मार्च 05
निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, मार्च 05 से 12:57 ए एम, मार्च 05
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 12:33 पी एम से 02:00 पी एम
यमगण्ड 08:11 ए एम से 09:38 ए एम
आडल योग 07:39 ए एम से 12:59 ए एम, मार्च 05
दुर्मुहूर्त 12:10 पी एम से 12:56 पी एम
गुलिक काल 11:06 ए एम से 12:33 पी एम
वर्ज्य 03:02 पी एम से 04:41 पी एम
बाण मृत्यु - 12:59 ए एम, मार्च 05 तक
अग्नि - 12:59 ए एम, मार्च 05 से पूर्ण रात्रि तक
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:43 ए एम
सूर्यास्त 06:23 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 07:20 पी एम
चन्द्रास्त 07:03 ए एम
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
लाभ - उन्नति 06:43 ए एम से 08:11 ए एम
अमृत - सर्वोत्तम 08:11 ए एम से 09:38 ए एम
काल - हानि 09:38 ए एम से 11:06 ए एमकाल वेला
शुभ - उत्तम 11:06 ए एम से 12:33 पी एम
रोग - अमंगल 12:33 पी एम से 02:00 पी एमवार वेला
उद्वेग - अशुभ 02:00 पी एम से 03:28 पी एम
चर - सामान्य 03:28 पी एम से 04:55 पी एम
लाभ - उन्नति 04:55 पी एम से 06:23 पी एम
रात का चौघड़िया मुहूर्त
उद्वेग - अशुभ 06:23 पी एम से 07:55 पी एम
शुभ - उत्तम 07:55 पी एम से 09:28 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 09:28 पी एम से 11:00 पी एम
चर - सामान्य 11:00 पी एम से 12:32 ए एम, मार्च 05
रोग - अमंगल 12:32 ए एम से 02:05 ए एम, मार्च 05
काल - हानि 02:05 ए एम से 03:37 ए एम, मार्च 05
लाभ - उन्नति 03:37 ए एम से 05:10 ए एम, मार्च 05काल रात्रि
उद्वेग - अशुभ 05:10 ए एम से 06:42 ए एम, मार्च 05
