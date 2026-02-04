Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 4 February 2026 time shubh ashubh muhurat today
Panchang: 4 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 4 February 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Feb 04, 2026 06:08 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang, 4 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 4 फरवरी, बुधवार, शक संवत्: 15 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 22 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 15 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण तृतीया तिथि 12:09 ए एम, फरवरी 05 तक, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र 10:12 पी एम तक पश्चात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, वणिज करण। अतिगण्ड योग 01:05 ए एम, फरवरी 05 तक पश्चात सुकर्मा योग। चंद्रमा सिंह राशि में 04:20 ए एम, फरवरी 05 तक। सूर्य मकर राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। दोपहर 12:35 बजे से राहुकालम् शुरू।

सूर्योदय 07:08 ए एम

सूर्यास्त 06:03 पी एम

चन्द्रोदय 08:37 पी एम

चन्द्रास्त 08:36 ए एम

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त 05:23 ए एम से 06:15 ए एम
  • प्रातः सन्ध्या 05:49 ए एम से 07:08 ए एम
  • अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
  • विजय मुहूर्त 02:24 पी एम से 03:08 पी एम
  • गोधूलि मुहूर्त 06:00 पी एम से 06:26 पी एम
  • सायाह्न सन्ध्या 06:03 पी एम से 07:21 पी एम
  • अमृत काल 03:48 पी एम से 05:24 पी एम
  • निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 05 से 01:01 ए एम, फरवरी 05

अशुभ मुहूर्त

  • राहुकाल 12:35 पी एम से 01:57 पी एम
  • यमगण्ड 08:30 ए एम से 09:51 ए एम
  • गुलिक काल 11:13 ए एम से 12:35 पी एम
  • विडाल योग 07:08 ए एम से 10:12 पी एम
  • वर्ज्य 05:38 ए एम, फरवरी 05 से 07:17 ए एम, फरवरी 05
  • दुर्मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
  • बाण रज - 06:35 ए एम, फरवरी 05 से पूर्ण रात्रि तक
  • भद्रा 12:19 पी एम से 12:09 ए एम, फरवरी 05

आज के दिन पञ्चक रहित मुहूर्त

  • शुभ मुहूर्त - 07:08 ए एम से 07:39 ए एम
  • रोग पञ्चक - 07:39 ए एम से 09:07 ए एम
  • शुभ मुहूर्त - 09:07 ए एम से 10:32 ए एम
  • शुभ मुहूर्त - 10:32 ए एम से 12:07 पी एम
  • रोग पञ्चक - 12:07 पी एम से 02:03 पी एम
  • शुभ मुहूर्त - 02:03 पी एम से 04:17 पी एम
  • मृत्यु पञ्चक - 04:17 पी एम से 06:38 पी एम
  • अग्नि पञ्चक - 06:38 पी एम से 08:55 पी एम
  • शुभ मुहूर्त - 08:55 पी एम से 10:12 पी एम
  • रज पञ्चक - 10:12 पी एम से 11:11 पी एम
  • शुभ मुहूर्त - 11:11 पी एम से 12:09 ए एम, फरवरी 05
  • चोर पञ्चक - 12:09 ए एम, फरवरी 05 से 01:31 ए एम, फरवरी 05
  • शुभ मुहूर्त - 01:31 ए एम, फरवरी 05 से 03:49 ए एम, फरवरी 05
  • रोग पञ्चक - 03:49 ए एम, फरवरी 05 से 05:53 ए एम, फरवरी 05
  • शुभ मुहूर्त - 05:53 ए एम, फरवरी 05 से 07:07 ए एम, फरवरी 05

