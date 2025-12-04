Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Panchang 4 December 2025 margashirsha purnima bhadra rahukal time aaj ki tithi janein
Aaj ka Panchang 4 December 2025: आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा, भद्रा का साया, राहुकाल, पढ़ें आज का पंचांग

Aaj ka Panchang 4 December 2025: आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा, भद्रा का साया, राहुकाल, पढ़ें आज का पंचांग

संक्षेप:

kab hai margashirsha purnima 2025: आज मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा तिथि है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी प्रातः 08.38 मिनट तक रहेगी, इसके बाद पूर्णिमा रात्रि 04.44 मिनट तक लग जाएगी। इसके अलावा आज कृतिका नक्षत्र भी रहेगा। आज चंद्रमा दिन और रात वृषभ राशि में रहेगा।

Thu, 4 Dec 2025 06:06 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा तिथि है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी प्रातः 08.38 मिनट तक रहेगी, इसके बाद पूर्णिमा रात्रि 04.44 मिनट तक लग जाएगी। इसके अलावा आज कृतिका नक्षत्र भी रहेगा। आज चंद्रमा दिन और रात वृषभ राशि में रहेगा। आज पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहेगा, इसके अलावा राहुकाल दोपहर 01.30 मिनट से अपरान्ह 03 बजे तक रहेगा। इस दिन उपवास रख स्नान-ध्यान के बाद भगवान विष्णु,मां लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा-अर्चना की जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

04 दिसंबर, गुरुवार, शक संवत्: 13,मार्गशीर्ष, (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 19, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 12, जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी प्रातः 08.38 मिनट तक पश्चात पूर्णिमा रात्रि 04.44 मिनट तक, कृतिका नक्षत्र दोपहर, सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपरान्ह 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 08.38 मिनट से सायं 06.41 मिनट तक। पूर्णिमा तिथि का क्षय।-पं. ऋभुकांत गोस्वामी

ब्रह्म मुहूर्त 05:08 ए एम से 06:02 ए एम प्रातः सन्ध्या 05:35 ए एम से 06:57 ए एम अभिजित मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:29 पी एम
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:34 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:18 पी एम से 05:46 पी एम सायाह्न सन्ध्या 05:21 पी एम से 06:42 पी एम
अमृत काल 06:58 ए एम से 08:39 ए एम
निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:36 ए एम, दिसम्बर 05 02:47 ए एम, दिसम्बर 05 से 04:30 ए एम,

अशुभ समय राहुकाल 04:03 पी एम से 05:21 पी एम
यमगण्ड 12:09 पी एम से 01:27 पी एम
आडल योग 06:57 ए एम से 10:21 ए एम
विडाल योग 10:21 ए एम से 06:57 ए एम,
दिसम्बर 05 गुलिक काल 02:45 पी एम से 04:03 पी एम दुर्मुहूर्त 03:58 पी एम से 04:39 पी एम वर्ज्य 04:24 पी एम से 06:08 पी एम बाण रज - 03:27 ए एम, दिसम्बर 05 तक

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Aaj Ka Panchang Margashirsha Purnima kab hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने