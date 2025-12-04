Aaj ka Panchang 4 December 2025: आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा, भद्रा का साया, राहुकाल, पढ़ें आज का पंचांग

संक्षेप: kab hai margashirsha purnima 2025: आज मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा तिथि है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी प्रातः 08.38 मिनट तक रहेगी, इसके बाद पूर्णिमा रात्रि 04.44 मिनट तक लग जाएगी। इसके अलावा आज कृतिका नक्षत्र भी रहेगा। आज चंद्रमा दिन और रात वृषभ राशि में रहेगा।

आज मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा तिथि है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी प्रातः 08.38 मिनट तक रहेगी, इसके बाद पूर्णिमा रात्रि 04.44 मिनट तक लग जाएगी। इसके अलावा आज कृतिका नक्षत्र भी रहेगा। आज चंद्रमा दिन और रात वृषभ राशि में रहेगा। आज पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहेगा, इसके अलावा राहुकाल दोपहर 01.30 मिनट से अपरान्ह 03 बजे तक रहेगा। इस दिन उपवास रख स्नान-ध्यान के बाद भगवान विष्णु,मां लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा-अर्चना की जाती है।

04 दिसंबर, गुरुवार, शक संवत्: 13,मार्गशीर्ष, (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 19, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 12, जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी प्रातः 08.38 मिनट तक पश्चात पूर्णिमा रात्रि 04.44 मिनट तक, कृतिका नक्षत्र दोपहर, सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपरान्ह 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 08.38 मिनट से सायं 06.41 मिनट तक। पूर्णिमा तिथि का क्षय।-पं. ऋभुकांत गोस्वामी

ब्रह्म मुहूर्त 05:08 ए एम से 06:02 ए एम प्रातः सन्ध्या 05:35 ए एम से 06:57 ए एम अभिजित मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:29 पी एम

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:34 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:18 पी एम से 05:46 पी एम सायाह्न सन्ध्या 05:21 पी एम से 06:42 पी एम

अमृत काल 06:58 ए एम से 08:39 ए एम

निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:36 ए एम, दिसम्बर 05 02:47 ए एम, दिसम्बर 05 से 04:30 ए एम,

