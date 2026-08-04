Aaj Ka Panchang 4 August 2026: आज सावन के पहले मंगला गौरी व्रत पर बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त
Today panchang: आज सावन का पहला मंगला गौरी व्रत है। मंगला गौरी व्रत मां पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव साथ मां गौरा का पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। पहले मंगला गौरी व्रत का देखें पंचांग।
Aaj ka panchang 4 August 2026: सावन महीने में मंगलवार के दिन माता पार्वती को समर्पित मंगला गौरी व्रत का विधान है। आज 4 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन का पहला मंगला गौरी व्रत है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विधि-विधान से पूजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियां मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। व्रत के पुण्य प्रभाव से दांपत्य जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, विवाह के बाद पहले सावन में मंगला गौरी व्रत लड़कियों को मायके में रखना चाहिए। इन व्रतों को 5 वर्ष तक रखने के बाद उद्यापन का विधान है। आइए जानते हैं आज पहले मंगला गौरी व्रत पर पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त-
पहले मंगला गौरी व्रत का पंचांग 4 अगस्त 2026:
04 अगस्त, मंगलवार, शक संवत् : 13 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 20 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 20 सफर, 1448, विक्रमी संवत् : श्रावण कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 10.04 मिनट तक। अश्विनी नक्षत्र, धृति योग सायं 07.34 मिनट तक पश्चात शूल योग, गर करण। चंद्रमा मीन राशि में रात्रि 09.54 मिनट तक उपरांत मेष राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। गंडमूल विचार। भौम व्रत। गौरी दुर्गा पूजा।
सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय- सुबह 06:02 बजे
सूर्यास्त- शाम 07:03 बजे
चंद्रोदय- रात 10:35 बजे
चंद्रास्त- सुबह 11:53 बजे
4 अगस्त को बन रहे पूजा के ये शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:16 बजे से सुबह 05:52 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:26 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:26 बजे से शाम 05:26 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:25 बजे से रात 09:43 बजे तक।
अमृत काल- शाम 04:00 बजे से शाम 05:36 बजे तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग- शाम 06:24 बजे से अगले दिन सुबह 06:29 बजे तक।
अमृत सिद्धि योग- शाम 06:24 बजे से अगले दिन सुबह 06:29 बजे तक।
रवि योग- शाम 06:24 बजे से अगले दिन सुबह 06:29 बजे तक।
आज 4 अगस्त 2026 के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल- दोपहर 3 बजे से दोपहर 03:40 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 10:12 बजे से दोपहर 12:04 बजे तक।
आडल योग- शाम 06:24 बजे से अगले दिन सुबह 06:29 बजे तक।
विडाल योग- सुबह 06:28 बजे से शाम 06:24 बजे तक।
गुलिक काल- दोपहर 01:56 बजे से दोपहर 03:48 बजे तक।
भद्रा- शाम 06:33 बजे से अगले दिन सुबह 05:56 बजे तक।
पंचक- सुबह 06:28 बजे से शाम 06:24 बजे तक।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान