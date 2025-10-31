आज का पंचांग 31 अक्टूबर: आज शुक्रवार को इन शुभ मुहूर्त में करें पूजा-पाठ, देखें विस्तृत पंचांग
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 31 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 31 October 2025: आज 31 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार है। पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 31 अक्तूबर, शुक्रवार, शक संवत्: 09 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 15 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 08, जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि प्रातः 10.04 बजे तक पश्चात दशमी तिथि, कौलव करण। चंद्रमा मकर राशि में प्रातः 06.49 मिनट तक उपरांत कुंभ राशि में।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। पंचक प्रारंभ प्रातः 06.49 मिनट से। आंवला नवमी।
सूर्य व चंद्रमा के अस्त व उदय का समय-
सूर्योदय- 06:32 ए एम
सूर्यास्त- 05:37 पी एम
चन्द्रोदय- 02:16 पी एम
चन्द्रास्त- 01:44 ए एम, नवम्बर 01
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:49 ए एम से 05:41 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त-01:55 पी एम से 02:39 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:37 पी एम से 06:03 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 05:37 पी एम से 06:54 पी एम
अमृत काल- 08:19 ए एम से 09:56 ए एम
रवि योग- पूरे दिन
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 10:41 ए एम से 12:04 पी एम
यमगण्ड- 02:51 पी एम से 04:14 पी एम
गुलिक काल- 07:55 ए एम से 09:18 ए एम
विडाल योग- 06:32 ए एम से 06:51 पी एम
