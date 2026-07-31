Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का पंचांग 31 जुलाई: सावन का दूसरा दिन आज, शुक्रवार को पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka panchang 31 July 2026: आज सावन का दूसरा दिन है। सावन माह में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन भर भगवान शिव की नियमपूर्वक पूजा-अर्चना करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है।

Aaj ka panchang 31 July 2026
आज का पंचांग 31 जुलाई 2026

Aaj ka panchang 31 July 2026, Sawan 2nd day: इस समय भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना चल रहा है। आज 31 जुलाई 2026, शुक्रवार को सावन का दूसरा दिन है। सावन माह में भगवान शिव की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने शिव जी विधि-विधान से शुभ मुहूर्त में पूजन करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। आइए देखें आज के पंचांग से 31 जुलाई 2026, शुक्रवार को बन रहे पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।

31 जुलाई 2026 का पंचांग:

पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 31 जुलाई, शुक्रवार, शक संवत् : 09 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 16 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 16 सफर, 1448, विक्रमी संवत्: श्रावण कृष्ण द्वितीया तिथि रात्रि 10. 32 बजे तक पश्चात तृतीया तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र सायं 07. 27 बजे तक पश्चात शतभिषा नक्षत्र, सौभाग्य योग रात्रि 11.55 बजे तक पश्चात शोभन योग, तैतिल करण, चन्द्रमा मकर राशि में प्रातः 06.38 बजे तक उपरांत कुंभ राशि। सूर्य दक्षिणायन। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। पंचक प्रारंभ प्रातः 06. 38 बजे से। अशून्यशयन व्रत।

ये भी पढ़ें:राशिफल 31 जुलाई: कई राशियों की लाइफ में होगी उथल-पुथल, बदलेंगे भाग्य के समीकरण

सूर्य और चंद्रमा का समय-

सूर्योदय- सुबह 06:22 बजे

सूर्यास्त- शाम 07:14 बजे

चंद्रोदय- रात 10:27 बजे

चंद्रास्त- अगले दिन सुबह 08:05 बजे

आज के शुभ मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:12 बजे से सुबह 05:47 बजे तक।

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:29 बजे से सुबह 06:22 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:27 बजे तक।

विजय मुहूर्त- शाम 04:28 बजे से साम 05:28 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:31 बजे से रात 09:48 बजे तक।

ये भी पढ़ें:सावन में ही क्यों की जाती है कांवड़ यात्रा? जानें कौन था पहला कांवड़िया

आज के अशुभ मुहूर्त:

राहुकाल- दोपहर 12:03 बजे से दोपहर 01:57 बजे तक।

यमगण्ड- शाम 05:44 बजे से रात 07:37 बजे तक।

गुलिक काल- सुबह 08:16 बजे से सुबह 10:10 बजे तक।

विडाल योग- सुबह 06:22 बजे से दोपहर 03:56 बजे तक।

पंचक- पूरे दिन।

सावन में भगवान शिव की पूजा का महत्व:

सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यह भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस माह में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विषपान किया था। जिससे उनका शरीर तपने लगा था। तब सभी देवी-देवताओं ने भगवान शिव का जल से अभिषेक किया था। जिससे उनके शरीर की गर्मी शांत हुई थी। तभी से सावन में शिव जी के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस माह में सोमवार व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप कब और क्यों किया था धारण? पढ़ें पौराणिक कथा
Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Today Panchang Aaj Ka Panchang
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने