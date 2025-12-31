Hindustan Hindi News
Panchang 31 December 2025: आज है पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, जानें बुधवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

Panchang 31 December 2025: आज है पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, जानें बुधवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 31 December 2025: हिन्दू पंचांग की मदद से किसी भी तरह की पूजा-पाठ .या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। आज पौष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। ऐसे में जानें आज यानी 31 दिसंबर के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में…

Dec 31, 2025 05:27 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Panchang, 30 दिसंबर 2025 का पंचांग: राष्ट्रीय मिति पौष 10, शक सम्वत् 1947, पौष, शुक्ला, एकादशी, बुधवार, विक्रम संवत 2082। सौर पौष मास प्रविष्टे 17, रज्जब 10, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 दिसम्बर 2025 ई.। सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतुः। राहूकाल मध्याह्न 12 बजे से 01 बजकर 30 मिनट तक। एकादशी तिथि क्षय।

सूर्योदय 07:14 ए एम

सूर्यास्त 05:35 पी एम

चन्द्रोदय 02:19 पी एम

चन्द्रास्त 04:55 ए एम, जनवरी 01

आज है द्वादशी तिथि

बता दें कि आज यानी 31 दिसंबर को द्वादशी तिथि है। ये तिथि हर महीने में दो बार आती है। आज वाली द्वादशी तिथि पौष महीने की शुक्ल पक्ष वाली है। मान्यता है के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु को पूजा जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा के साथ-साथ कथा और दान जैसे पुण्य करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं बीते दिन ही पुत्रदा एकादशी रही है। आज वैष्णव समुदाय के लोग इस व्रत को रखेंगे। बता दें कि एकादशी की तिथि भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है।

आज ना करें ये काम

माना जाता है कि द्वादशी तिथि पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आज के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों से दूर ही रहना चाहिए। इसके अलावा आज गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए और किसी के लिए भी मुंह से खराब शब्द नहीं निकालना चाहिए। फालतू में वाद-विवाद से बचना चाहिए और आज हेयर कटिंग और सेविंग्स वगैरह को अवॉइड ही करना चाहिए।

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:24 ए एम से 06:19 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:52 ए एम से 07:14 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 02:08 पी एम से 02:49 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:32 पी एम से 06:00 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:35 पी एम से 06:57 पी एम

अमृत काल 11:20 पी एम से 12:46 ए एम, जनवरी 01

निशिता मुहूर्त 11:57 पी एम से 12:52 ए एम, जनवरी 01

सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 12:24 पी एम से 01:42 पी एम

यमगण्ड 08:31 ए एम से 09:49 ए एम

गुलिक काल 11:07 ए एम से 12:24 पी एम

विडाल योग 01:29 ए एम, जनवरी 01 से 07:14 ए एम, जनवरी 01

वर्ज्य 02:44 पी एम से 04:10 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:04 पी एम से 12:45 पी एम

बाण चोर - 09:26 पी एम तक

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
