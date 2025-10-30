आज का पंचांग 30 अक्टूबर: आज गोपाष्टमी पर पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ मुहूर्त, देखें गुरुवार का पंचांग
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 30 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 30 October 2025: 30 अक्टूबर, गुरुवार, शक संवत्: 08 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 14 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 07 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि प्रातः 10.07 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि, श्रवण नक्षत्र सायं 06.34 मिनट तक पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र, शूल योग प्रातः 07.21 मिनट तक, चंद्रमा मकर राशि में (दिन-रात)।
सूर्य दक्षिणायन। शरद् ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। गोपाष्टमी।
सूर्योदय- 06:32 ए एम
सूर्यास्त- 05:37 पी एम
चन्द्रोदय- 01:42 पी एम
चन्द्रास्त- 12:42 ए एम, अक्टूबर 31
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:48 ए एम से 05:40 ए एम
प्रातः सन्ध्या- 05:14 ए एम से 06:32 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त-01:55 पी एम से 02:40 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:37 पी एम से 06:03 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 05:37 पी एम से 06:55 पी एम
अमृत काल- 07:42 ए एम से 09:22 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 01:28 पी एम से 02:51 पी एम
यमगण्ड- 06:32 ए एम से 07:55 ए एम
आडल योग- 06:32 ए एम से 06:33 पी एम
विडाल योग- 06:33 पी एम से 06:32 ए एम, अक्टूबर 31
गुलिक काल- 09:18 ए एम से 10:41 ए एम
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।