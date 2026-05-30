Aaj Ka Panchang 30 May 2026: आज अधिकमास की ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, शिव योग में करें शुभ काम, देखें 30 मई का मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 30 May 2026: आज अधिकमास ज्येष्ठ की पूर्णिमा तिथि है। साथ ही आज के दिन शिव योग का अच्छा योग भी बन रहा है। जानें आज के शुभ मुहूर्त से लेकर राहुकाल और सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के बारे में।
Aaj Ka Panchang Shubh Muhurat 30 May 2026: आज यानी 30 मई को अधिकमास की ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और अधिकमास में पड़ने वाली पूर्णिमा का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से शुभ फल मिलता है। मान्यता है कि आज के दिन सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत से हर मनोकामना पूरी होती है।
साथ ही आज स्नान-दान करना भी शुभ माना जाता है। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा पर शिव योग का शुभ संयोग भी बन रहा है जिसे धार्मिक काम के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ये योग आज पूरे दिन रहेगा। मान्यता है कि शिव योग में किए गए पूजा-पाठ, दान, जप और बाकी शुभ काम करने से उसका फल दोगुना मिलता है।
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:24 बजे
सूर्यास्त: शाम 07:13 बजे
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चंद्रोदय: शाम 06:40 बजे
चंद्रास्त: सुबह 04:50 बजे, 31 मई
आज का पूरा पंचांग
तिथि: चतुर्दशी - सुबह 11:57 बजे तक
नक्षत्र: विशाखा - दोपहर 01:20 बजे तक
योग: शिव - पूर्ण रात्रि तक
करण: वणिज - सुबह 11:57 बजे तक
वार: शनिवार
विष्टि: रात 01:05 बजे तक, 31 मई
पक्ष: शुक्ल पक्ष
शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:03 बजे से 04:43 बजे तक
प्रातः संध्या: सुबह 04:23 बजे से 05:24 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 बजे से 12:46 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:37 बजे से 03:32 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:12 बजे से 07:33 बजे तक
सायाह्न संध्या: शाम 07:13 बजे से 08:14 बजे तक
अमृत काल: सुबह 04:33 बजे से 06:21 बजे तक, 31 मई
निशिता मुहूर्त: रात 11:58 बजे से 12:39 बजे तक, 31 मई
रवि योग: सुबह 05:24 बजे से दोपहर 01:20 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल: सुबह 08:51 बजे से 10:35 बजे तक
यमगण्ड: दोपहर 02:02 बजे से 03:46 बजे तक
आडल योग: दोपहर 01:20 बजे से सुबह 05:24 बजे तक, 31 मई
विडाल योग: सुबह 05:24 बजे से दोपहर 01:20 बजे तक
गुलिक काल: सुबह 05:24 बजे से 07:08 बजे तक
दुर्मुहूर्त: सुबह 05:24 बजे से 06:19 बजे तक, तथा सुबह 06:19 बजे से 07:15 बजे तक
वर्ज्य: शाम 05:49 बजे से 07:36 बजे तक
बाण: चोर - रात 08:48 बजे से पूर्ण रात्रि तक
भद्रा: सुबह 11:57 बजे से रात्रि 01:05 बजे तक, 31 मई
विंछुड़ो: सुबह 06:39 बजे से सुबह 05:24 बजे तक, 31 मई
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
काल (हानि): सुबह 05:24 बजे से 07:08 बजे तक
शुभ (उत्तम): सुबह 07:08 बजे से 08:51 बजे तक
रोग (अमंगल): सुबह 08:51 बजे से 10:35 बजे तक
उद्वेग (अशुभ): सुबह 10:35 बजे से दोपहर 12:19 बजे तक
चर (सामान्य): दोपहर 12:19 बजे से 02:02 बजे तक
लाभ (उन्नति): दोपहर 02:02 बजे से 03:46 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम): शाम 03:46 बजे से 05:30 बजे तक
काल (हानि): शाम 05:30 बजे से 07:13 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
लाभ (उन्नति): रात 07:13 बजे से 08:30 बजे तक
उद्वेग (अशुभ): रात 08:30 बजे से 09:46 बजे तक
शुभ (उत्तम): रात 09:46 बजे से 11:02 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम): रात 11:02 बजे से 12:19 बजे तक, 31 मई
चर (सामान्य): रात 12:19 बजे से 01:35 बजे तक, 31 मई
रोग (अमंगल): रात 01:35 बजे से 02:51 बजे तक, 31 मई
काल (हानि): रात 02:51 बजे से 04:08 बजे तक, 31 मई
लाभ (उन्नति): सुबह 04:08 बजे से 05:24 बजे तक, 31 मई
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र