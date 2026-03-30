Panchang: 30 मार्च 2026 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 30 March 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang, 30 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र शुक्ल पक्ष द्वादशी, सिद्धार्थि संवत्सर विक्रम संवत 2083, शक संवत पराभव 1948, चैत्र, आज द्वादशी तिथि सुबह में 07:09 मिनट तक उपरांत त्रयोदशी, नक्षत्र मघा दोपहर में 02:48 मिनट तक उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, शूल योग शाम में 04:51 मिनट तक, उसके बाद गण्ड योग रहेगा, बालव करण सुबह में 07:09 मिनट तक, बाद कौलव शाम में 06:59 मिनट तक, बाद तैतिल। आज राहु काल का समय सुबह में 07:47 मिनट से 09:20 मिनट तक रहेगा। आज चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे।
जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
सूर्योदय: 06:14 ए एम
सूर्यास्त: 06:38 पी एम
चन्द्रोदय: 04:16 पी एम
चन्द्रास्त: 05:00 ए एम, मार्च 31
आज के शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त 04:41 ए एम से 05:27 ए एम
- प्रातः सन्ध्या 05:04 ए एम से 06:14 ए एम
- अभिजित मुहूर्त 12:01 पी एम से 12:51 पी एम
- विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:19 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त 06:37 पी एम से 07:00 पी एम
- सायाह्न सन्ध्या 06:38 पी एम से 07:47 पी एम
- अमृत काल 12:23 पी एम से 01:59 पी एम
- निशिता मुहूर्त 12:02 ए एम, मार्च 31 से 12:48 ए एम, मार्च 31
- रवि योग 02:48 पी एम से 06:13 ए एम, मार्च 31
आज के अशुभ मुहूर्त
- राहुकाल 07:47 ए एम से 09:20 ए एम
- यमगण्ड 10:53 ए एम से 12:26 पी एम
- गुलिक काल 01:59 पी एम से 03:32 पी एम
- विडाल योग 02:48 पी एम से 06:13 ए एम, मार्च 31
- वर्ज्य 10:59 पी एम से 12:37 ए एम, मार्च 31
- दुर्मुहूर्त 12:51 पी एम से 01:40 पी एम
- गण्ड मूल 06:14 ए एम से 02:48 पी एम 03:19 पी एम से 04:09 पी एम
- बाण चोर - 04:03 ए एम, मार्च 31 तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
- शुभ मुहूर्त - 06:14 ए एम से 06:59 ए एम
- शुभ मुहूर्त - 06:59 ए एम से 07:09 ए एम
- रोग पञ्चक - 07:09 ए एम से 08:35 ए एम
- शुभ मुहूर्त - 08:35 ए एम से 10:30 ए एम
- मृत्यु पञ्चक - 10:30 ए एम से 12:45 पी एम
- अग्नि पञ्चक - 12:45 पी एम से 02:48 पी एम
- शुभ मुहूर्त - 02:48 पी एम से 03:05 पी एम
- रज पञ्चक - 03:05 पी एम से 05:23 पी एम
- शुभ मुहूर्त - 05:23 पी एम से 07:39 पी एम
- चोर पञ्चक - 07:39 पी एम से 09:58 पी एम
- शुभ मुहूर्त - 09:58 पी एम से 12:17 ए एम, मार्च 31
- रोग पञ्चक - 12:17 ए एम, मार्च 31 से 02:21 ए एम, मार्च 31
- शुभ मुहूर्त - 02:21 ए एम, मार्च 31 से 04:03 ए एम, मार्च 31
- मृत्यु पञ्चक - 04:03 ए एम, मार्च 31 से 05:31 ए एम, मार्च 31
- अग्नि पञ्चक - 05:31 ए एम, मार्च 31 से 06:13 ए एम, मार्च 31
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
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