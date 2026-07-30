Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का पंचांग 30 जुलाई: आज सावन के पहले दिन भगवान शिव की पूजा के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka panchang 30 July 2026, Sawan 1st day: सावन के पहले दिन बनने वाले शुभ संयोग दिन का महत्व बढ़ा रहे हैं। जानें आज 30 जुलाई को शिव पूजन और जलाभिषेक के क्या बन रहे हैं शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Aaj ka panchang 30 July 2026, Sawan 1st day
आज का पंचांग 30 जुलाई 2026, सावन का पहला दिन शुभ मुहूर्त

Aaj ka panchang 30 July 2026, Sawan ka pehla din pujan muhurat: भगवान शिव को प्रिय सावन माह आज 30 जुलाई 2026, गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। सावन के पहले दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन शुभ योग में किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख-सौभाग्य आता है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भक्त सावन भर विधि-विधान से पूजन करने के साथ ही व्रत भी करते हैं। मान्यता है कि महादेव का सावन में जलाभिषेक करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है और मनवांछित फल मिलता है। आइए जानते हैं सावन के पहले दिन भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक के क्या हैं शुभ-अशुभ मुहूर्त।

ये भी पढ़ें:सावन का पहला दिन कितना शुभ? जानें पंडित जी से शिव पूजन का उत्तम समय

देखें 30 जुलाई 2026 का विस्तृत पंचांग:

पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 30 जुलाई, गुरुवार, शक संवत्: 08, श्रावण, (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 15, श्रावण मास प्रविष्टे 2083 इस्लाम: 15, सफर, 1448 विक्रमी संवत्: श्रावण कृष्ण प्रतिपदा तिथि रात्रि 09.31 मिनट तक पश्चात द्वितीया तिथि, श्रवण नक्षत्र सायं 05.44 मिनट तक पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र, आयुष्मान योग रात्रि 12.06 मिनट तक पश्चात सौभाग्य योग, चन्द्रमा मकर राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 01.30 मिनट से अपरान्ह 03 बजे तक राहुकालम्। श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारंभ। नक्त व्रतारम्भ।

सूर्य और चंद्रमा का समय:

सूर्योदय- सुबह 06:21 बजे

सूर्यास्त- शाम 07:16 बजे

चंद्रोदय- रात 10:11 बजे

चंद्रास्त- सुबह 06:52 बजे

ये भी पढ़ें:सावन में हर दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं 14 में से कोई 1 चीज, भगवान शिव की बरसेगी कृपा

सावन के पहले दिन शिव पूजन और जलाभिषेक के शुभ मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:11 बजे से सुबह 05:46 बजे तक।

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:28 बजे से सुबह 06:21 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:27 बजे तक।

विजय मुहूर्त- शाम 04:28 बजे से शाम 05:29 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:32 बजे से रात 09:50 बजे तक।

सावन के पहले दिन इन मुहूर्त में न करें शिव पूजन:

राहुकाल- दोपहर 03:51 बजे से शाम 05:44 बजे तक।

यमगण्ड- सुबह 06:21 बजे से सुबह 08:15 बजे तक।

आडल योग- सुबह 06:21 बजे से दोपहर 02:13 बजे तक।

विडाल योग- दोपहर 02:13 बजे से अगले दिन सुबह 06:22 बजे तक।

गुलिक काल- सुबह 10:09 बजे से दोपहर 12:03 बजे तक।

दुर्मुहूर्त- सुबह 11:25 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक।

ये भी पढ़ें:घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं? इन नियमों का जरूर रखें ध्यान

भगवान शिव की पूजा करते समय या जलाभिषेक करते समय बोलें ये मंत्र:

भगवान शिव के पूजन के समय या उनका अभिषेक करते समय ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Today Panchang Aaj Ka Panchang
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने