aaj ka panchang 30 august 2026 today shukra pradosh vrat laxmi puja friday sunrise sunset time shubh ashubh muhurat
Aaj Ka Panchang 30 January 2026: आज शुक्र प्रदोष व्रत के साथ बन रहे ये 2 योग, जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 30 January 2026: आज शुक्र प्रदोष व्रत के साथ बन रहे ये 2 योग, जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 30 January 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के हिसाब से पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। इसी के साथ इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाते है। जानें 30 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?

Jan 30, 2026 05:46 am IST
Aaj Ka Panchang, 29 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 30 जनवरी, शुक्रवार, शक संवत्: 10 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 17 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 10 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: माघ शुक्ल द्वादशी तिथि प्रातः 11.10 बजे तक पश्चात त्रयोदशी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 03.28 बजे तक पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र, बालव करण। चंद्रमा मिथुन राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। प्रदोष व्रत। तिल द्वादशी।

आज है शुक्र प्रदोष व्रत

आज जनवरी से महीने में पड़ने वाला तीसरा प्रदोष व्रत है। आम तौर पर ये व्रत महीने में दो बार पड़ता है। एक व्रत महीने की शुक्ल पक्ष में होता है और दूसरा कृष्ण पक्ष में। आज 30 जनवरी है और आज प्रदोष व्रत है, जिसका हिंदू धर्म में खास महत्व है। शुक्रवार को ये व्रत पड़ा है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मुख्य रूप से ये दिन और व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित होता है। कहा जाता है कि आज सच्चे मन से शिव-पार्वती को पूजा जाए तो मन से निकली हर दुआ पूरी होती है। साथ ही शिव-पार्वती सौभाग्य का वरदान देते हैं। इसी के साथ हिंदू पंचांग के अनुसार आज दो शुभ योग भी बन रहे हैं। आज माघ शुक्ल द्वादशी तिथि पड़ रही है। साथ ही आज आर्द्रा नक्षत्र, बालव करण, वैधृति योग भी है।

आज होगी लक्ष्मी पूजा

आज शुक्रवार है तो आज मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। साथ ही आज वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनना काफी फलदायी माना जाता है। पूजा के बाद मां लक्ष्मी को फल, मिठाई (सफेद) और दूध से बनी चीजों के साथ-साथ मखाने और नारियल का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। आज की पूजा से प्रेम, सुख-समृद्धि और सौंदर्यता में वृद्धि होती है।

जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:25 ए एम से 06:18 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:51 ए एम से 07:10 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:56 पी एम

विजय मुहूर्त 02:23 पी एम से 03:06 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:56 पी एम से 06:23 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:59 पी एम से 07:18 पी एम

अमृत काल 06:18 पी एम से 07:46 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, जनवरी 31 से 01:01 ए एम, जनवरी 31

सर्वार्थ सिद्धि योग 03:27 ए एम, जनवरी 31 से 07:10 ए एम, जनवरी 31

रवि योग 03:27 ए एम, जनवरी 31 से 07:10 ए एम, जनवरी 31

आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 11:14 ए एम से 12:35 पी एम

यमगण्ड 03:17 पी एम से 04:38 पी एम

गुलिक काल 08:31 ए एम से 09:52 ए एम

विडाल योग 03:27 ए एम, जनवरी 31 से 07:10 ए एम, जनवरी 31

वर्ज्य 01:10 पी एम से 02:38 पी एम

दुर्मुहूर्त 09:20 ए एम से 10:03 ए एम, 12:56 पी एम से 01:39 पी एम

बाण चोर - 08:38 ए एम तक

सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

सूर्योदय 07:10 ए एम

सूर्यास्त 05:59 पी एम

चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

चन्द्रोदय 03:06 पी एम

चन्द्रास्त 05:54 ए एम, जनवरी 31

पंचांग

तिथि द्वादशी - 11:09 ए एम तक

नक्षत्र आर्द्रा - 03:27 ए एम, जनवरी 31 तक

योग वैधृति - 04:58 पी एम तक

करण बालव - 11:09 ए एम तक

विष्कम्भ कौलव - 09:46 पी एम तक

वार शुक्रवार

पक्ष शुक्ल पक्ष

राशि और नक्षत्र

चन्द्र राशि मिथुन

नक्षत्र पद आर्द्रा - 10:58 ए एम तक

सूर्य राशि मकर

आर्द्रा - 04:27 पी एम तक

सूर्य नक्षत्र श्रवण

आर्द्रा - 09:57 पी एम तक

सूर्य नक्षत्र पद श्रवण - 12:24 ए एम, जनवरी 31 तक

दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

चर - सामान्य 07:10 ए एम से 08:31 ए एम

लाभ - उन्नति 08:31 ए एम से 09:52 ए एम

अमृत - सर्वोत्तम 09:52 ए एम से 11:14 ए एमवार वेला

काल - हानि 11:14 ए एम से 12:35 पी एमकाल वेला

शुभ - उत्तम 12:35 पी एम से 01:56 पी एम

चर - सामान्य 04:38 पी एम से 05:59 पी एम

रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

लाभ - उन्नति 09:16 पी एम से 10:55 पी एमकाल रात्रि

शुभ - उत्तम 12:34 ए एम से 02:13 ए एम, जनवरी 31

अमृत - सर्वोत्तम 02:13 ए एम से 03:52 ए एम, जनवरी 31

चर - सामान्य 03:52 ए एम से 05:31 ए एम, जनवरी 31

