Panchang 30 December 2025: आज है पुत्रदा एकादशी, जानें शुभ मूहुर्त, इस खास योग से बढ़ा आखिरी एकादशी का महत्व

Panchang 30 December 2025: आज है पुत्रदा एकादशी, जानें शुभ मूहुर्त, इस खास योग से बढ़ा आखिरी एकादशी का महत्व

संक्षेप:

Panchang 30 December 2025: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल करके पूजा-पाठ से जुड़ी चीजों के लिए शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। आज एकादशी तिथि है। ऐसे में जानें आज यानी 30 दिसंबर के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में…

Dec 30, 2025 05:32 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Panchang, 30 दिसंबर 2025 का पंचांग: राष्ट्रीय मिति पौष 09, शक संवत 1947, पौष, शुक्ल, दशमी, मंगलवार, विक्रम संवत 2082। सौर पौष मास प्रविष्टे 16, रज्जब 09, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 दिसंबर 2025 ई.। सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतुः। राहुकाल दोपहर 03 बजे से अपराह्न 04 बजकर 30 मिनट तक। दशमी तिथि प्रातः 06 बजकर 38 मिनट तक उपरांत एकादशी तिथि का आरंभ।

सूर्योदय 07:13 ए एम

सूर्यास्त 05:34 पी एम

चन्द्रोदय 01:33 पी एम

चन्द्रास्त 03:43 ए एम, दिसम्बर 31

आज है पुत्रदा एकादशी तिथि

आज 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। पौष के महीने में पड़ने वाली ये आखिरी एकादशी होती है और इससे जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। मान्यता के अनुसार शादीशुदा महिलाओं के लिए इस व्रत को काफी फलदायी माना जाता है। बता दें इस व्रत को संतान की लंबी उम्र और उसकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है। साल में दो बार पड़ने वाली इस एकादशी के व्रत को अगर सच्चे मन से रखा जाए तो माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। साथ ही संतान की जिंदगी से हर तरह की बाधा खत्म होने लगती है।

पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मूहुर्त

ज्योतिषीय गणना के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ आज यानी 30 दिसंबर की सुबह 7 बजकर 50 मिनट पर होने वाली है। इस तिथि का समापन अगले दिन सुबह 5 बजे हो जाएगा। इसी वजह से पुत्रदा एकादशी आज मनाई जाएगी। साथ ही वैष्णव संम्प्रदाय के लोग इस व्रत को 31 दिसंबर के दिन रखेंगे। बता दें कि साल की आखिरी एकादशी पर भरणी नक्षत्र पड़ेगा। इसी के साथ-साथ सिद्ध का महत्वपूर्ण योग भी बन रहा है। ऐसे में साल की आखिरी एकादशी व्रत का महत्व और भी खास हो गया है।

जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:24 ए एम से 06:19 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:51 ए एम से 07:13 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:03 पी एम से 12:44 पी एम

विजय मुहूर्त 02:07 पी एम से 02:49 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:31 पी एम से 05:59 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:34 पी एम से 06:56 पी एम

अमृत काल 11:35 पी एम से 01:03 ए एम, दिसम्बर 31

निशिता मुहूर्त 11:57 पी एम से 12:51 ए एम, दिसम्बर 31

त्रिपुष्कर योग 05:00 ए एम, दिसम्बर 31 से 07:14 ए एम, दिसम्बर 31

सर्वार्थ सिद्धि योग 03:58 ए एम, दिसम्बर 31 से 07:14 ए एम, दिसम्बर 31

रवि योग 07:13 ए एम से 03:58 ए एम, दिसम्बर 31

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 02:59 पी एम से 04:17 पी एम

यमगण्ड 09:49 ए एम से 11:06 ए एम

गुलिक काल 12:24 पी एम से 01:41 पी एम

दुर्मुहूर्त 09:18 ए एम से 09:59 ए एम, 11:02 पी एम से 11:57 पी एम

वर्ज्य 02:49 पी एम से 04:17 पी एम

बाण चोर - 09:53 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

भद्रा 06:28 पी एम से 05:00 ए एम, दिसम्बर 31

