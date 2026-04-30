Aaj Ka Panchang 30 April 2026: आज है नरसिंह जयंती, यहां देखें गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 30 April 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त।

Aaj Ka Panchang 30 April 2026: आज का दिन थोड़ा शांत रहकर काम करने का है। नरसिंह जयंती की वजह से दिन में एक खास ऊर्जा है जो सुरक्षा और हिम्मत देती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में जोर दिखाना जरूरी है। कोई डर, जिम्मेदारी या मन की बात सामने आ सकती है। उसे सीधे और शांति से संभालें। हर बात को लड़ाई बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्लैरिटी के लिए एक सच्ची प्रार्थना या छोटा सा कदम ही काफी होता है। आज धैर्य बना रखें और जानें कि कौन सा समय आपके लिए सही हो सकता है। साथ ही जानें 30 अप्रैल को ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है? इसके अलावा आज के व्रत और त्योहार के बारे में भी डिटेल से जानें-

तिथि पंचांग के हिसाब से आज शुक्ल चतुर्दशी रात 9:12 तक रहेगी उसके बाद पूर्णिमा शुरू होगी। चतुर्दशी में अक्सर मन की बातें ज्यादा महसूस होती हैं जो चीजें अधूरी हैं वो सामने आ सकती हैं। रात में पूर्णिमा शुरू होने से माहौल थोड़ा हल्का और साफ महसूस होगा। शाम का समय थोड़ा शांत रखें और ऐसे में अगर कोई जरूरी बात करनी है तो आराम से और सुकून से करें।

नक्षत्र चित्रा नक्षत्र 1 मई की रात 2:16 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी काम या प्लान को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें अधूरी लग सकती हैं जिन्हें सुधारने का मन होगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा, जिससे माहौल थोड़ा हल्का और खुला लगेगा। अगर कुछ अटका हुआ है, तो थोड़ा रुककर सोचने से रास्ता साफ हो सकता है।

योग आज वज्र योग शाम 8:54 बजे तक रहेगा। इसमें लोग अपने फैसलों पर ज्यादा अड़े रह सकते हैं इसलिए बात करते समय आवाज शांत रखें। धैर्य बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद सिद्धि योग शुरू होगा जिससे रात का समय ज्यादा अच्छा और सुकून देने वाला लगेगा। इस समय किया गया काम या पूजा अच्छे से पूरी हो सकती है।

करण सुबह 8:30 बजे तक गर करण रहेगा, उसके बाद रात 9:13 बजे तक वणिज करण रहेगा। इस समय पैसों, काम या रोज की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। रात में 9:13 बजे के बाद विष्टि करण शुरू होगा जो नए काम शुरू करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय पुराने काम निपटाएं या पूजा-पाठ करें।

30 अप्रैल को सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आज सूर्योदय सुबह 5:58 पर और सूर्यास्त शाम 6:49 पर होगा। आज दिन में जरूरी काम निपटा लें लेकिन हर समय खुद को व्यस्त रखने की जरूरत नहीं है।

30 अप्रैल को ग्रहों की स्थिति आज के दिन सूर्य मेष राशि में है। जिससे काम शुरू करने की ऊर्जा बनी रहेगी। चंद्रमा दोपहर 1:14 पर कन्या से तुला राशि में जाएगा। दिन का पहला हिस्सा सुधार और काम पर ध्यान देने वाला रहेगा जबकि बाद में संतुलन और रिश्तों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।

आज का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:21 से 5:09 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहरल11:58 से 12:49 बजे तक

अमृत काल: शाम 7:20 से 9:04 बजे ततक

इन तीनों समय में पूजा, ध्यान या जरूरी काम करना अच्छा माना जाता बै। ऐसे में कोई भी अच्छा काम इस दौरान शुरू किया जा सकता है।

आज का अशुभ समय राहु काल: दोपहर 2:00 से 3:36 बजे तक

यमगंड: सुबह 5:58 से 7:34 बजे तक

गुलिक काल: सुबह 9:11 से 10:47 बजे तक

इन समयों में नए काम या बड़ा फैसला टालना बेहतर रहेगा।