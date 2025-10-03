Aaj Ka Panchang : पापांकुशा एकादशी व्रत आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 3 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : 03 अक्तूबर, शुक्रवार, शक संवत्: 11 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 18 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 10, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल एकादशी सायं 06.34 बजे तक पश्चात द्वादशी तिथि। चंद्रमा मकर राशि में रात्रि 09.28 बजे तक उपरांत कुंभ राशि में। सूर्य दक्षिणायन। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 06.53 मिनट से सायं 06.34 बजे तक। पंचक प्रारंभ रात्रि 09.28 मिनट से। पापांकुशा एकादशी व्रत। भरत मिलाप।
सूर्योदय 06:30 ए एम
सूर्यास्त 06:25 पी एम
चन्द्रोदय 03:50 पी एम
चन्द्रास्त 03:29 ए एम, अक्टूबर 04
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:53 ए एम से 05:41 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:17 ए एम से 06:30 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:03 पी एम से 12:51 पी एम
विजय मुहूर्त 02:27 पी एम से 03:14 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:25 पी एम से 06:49 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:25 पी एम से 07:38 पी एम
अमृत काल 10:56 पी एम से 12:30 ए एम, अक्टूबर 04
निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, अक्टूबर 04 से 12:52 ए एम, अक्टूबर 04
सर्वार्थ सिद्धि योग 06:30 ए एम से 09:34 ए एम
रवि योग 06:30 ए एम से 09:34 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 10:58 ए एम से 12:27 पी एम
यमगण्ड 03:26 पी एम से 04:56 पी एम
गुलिक काल 07:59 ए एम से 09:28 ए एम
दुर्मुहूर्त 08:53 ए एम से 09:40 ए एम
वर्ज्य 01:30 पी एम से 03:04 पी एम 12:51 पी एम से 01:39 पी एम
बाण चोर - 09:49 ए एम तक
भद्रा 06:57 ए एम से 06:32 पी एम
पञ्चक 09:27 पी एम से 06:30 ए एम, अक्टूबर 04