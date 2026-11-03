आज का पंचांग ( 3 नवंबर): आज नवमी उपरांत लगेगी दशमी तिथि, देखें मंगलवार के पूजन शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज का पंचांग: आज 3 नवंबर को मंगलवार है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उत्तम माना जाता है। हनुमान जी की पूजा के मुहूर्त और पूजन करने से क्या फल मिलता है और प्रसन्न करने के उपाय भी जानें।
Today panchang 3 november 2026: आज 3 नवंबर 2026, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा-अर्चना विधि-विधान से की जाएगी। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर नवमी के बाद कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि प्रारंभ होगी। चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और सूर्य तुला राशि के गोचर में रहेंगे। मंगलवार का दिन हनुमान जी की कृपा के साथ मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए भी उत्तम माना जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से मंगल ग्रह दोष समाप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। हनुमान जी की कृपा से संकटों से रक्षा होती है। मंगलवार को लाल रंग प्रिय माना जाता है। इसलिए इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं।
हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा या बजरंगबाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को बूंदी या गुड़-चने का भोग अर्पित करना चाहिए। किसी गरीब या जरूरतमंद की सामर्थ्यनुसार मदद करनी चाहिए। देखें आज के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय: सुबह 06:34 बजे
सूर्यास्त: शाम 05:34 बजे
चंद्रोदय: रात 12 बजकर 41 मिनट ( 4 नवंबर)
चंद्रास्त: दोपहर 02:03 बजे।
दिशाशूल: उत्तर
आज का पंचांग:
03 नवंबर, मंगलवार, शक संवत्: 12 कार्तिक (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 18 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 22 जमादि उल्लावल, 1448, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि प्रातः 11.55 मिनट तक। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्ल योग प्रातः 09.54 मिनट तक पश्चात ब्रह्म योग, गर करण। चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 11.30 मिनट से। श्री गुरु हरिराय जी ज्योतिजोत। गंडमूल रात्रि 03.27 मिनट तक।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:51 बजे से सुबह 05:42 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:42 बजे से शाम 06:07 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:42 बजे से शाम 06:07 बजे तक
निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से 4 नवंबर को रात 12:32 बजे तक।
आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
लाभ: सुबह 10:42 बजे से दोपहर 12:04 बजे तक।
अमृत: दोपहर 12:04 बजे से 01:27 बजे तक।
शुभ: दोपहर 02:50 बजे से शाम 04:12 बजे तक।
चर: सुबह 09:19 बजे से सुबह 10:42 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: दोपहर 02:50 बजे से शाम 04:13 बजे तक।
यमगण्ड: सुबह 09:20 बजे से सुबह 10:43 बजे तक।
गुलिक काल: दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:28 बजे तक।
विडाल योग: सुबह 06:35 बजे से 4 नवंबर को सुबह 03:26 बजे तक।
दुर्मुहूर्त: सुबह 08:47 बजे से सुबह 09:31 बजे तक।
वर्ज्य: दोपहर 03:36 बजे से शाम 05:11 बजे तक।
भद्रा: रात 11:25 बजे से अगले दिन सुबह 06:36 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान