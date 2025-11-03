आज का पंचांग 3 नवंबर: सोम प्रदोष व्रत आज, देखें पंचांग से सोमवार के पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 3 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 3 November 2025: आज 3 नवंबर, सोमवार को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी गई है। हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। सोमवार होने के कारण आज सोम प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। देखें 3 नवंबर, सोम प्रदोष व्रत का पंचांग।
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 03 नवंबर, सोमवार, शक संवत्: 12 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 18 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 11 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि रात्रि 02.06 बजे तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, चंद्रमा मीन राशि में (दिन-रात)।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 07.32 मिनट तक। हरिप्रबोधिनी एकादशी व्रत (वैष्णव)। सोम प्रदोष व्रत।
सूर्योदय- 06:34 ए एम
सूर्यास्त- 05:34 पी एम
चन्द्रोदय- 03:54 पी एम
चन्द्रास्त- 04:57 ए एम, नवम्बर 04
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:51 ए एम से 05:43 ए एम
प्रातः सन्ध्या- 05:17 ए एम से 06:34 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:26 पी एम
विजय मुहूर्त-01:54 पी एम से 02:38 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:34 पी एम से 06:00 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 05:34 पी एम से 06:52 पी एम
अमृत काल- 10:41 ए एम से 12:09 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 07:57 ए एम से 09:19 ए एम
यमगण्ड- 10:42 ए एम से 12:04 पी एम
आडल योग- 03:05 पी एम से 06:35 ए एम, नवम्बर 04
विडाल योग- 06:34 ए एम से 03:05 पी एम
गुलिक काल- 01:27 पी एम से 02:49 पी एम
पंचक- पूरे दिन
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।