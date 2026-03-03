Aaj Ka Panchang 3 March 2026: आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा, लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें ग्रहण का समय और दिन के शुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 3 March 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 3 मार्च 2026 यानी मंगलवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 3 मार्च 2026 का पंचांग: आचार्य मुकुल रस्तोगी,पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 03 मार्च, मंगलवार, शक संवत् : 12 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 20 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 13 रमजान, 1447, विक्रमी संवत् : फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि सायं 05.08 बजे तक। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सुकर्मा योग प्रातः 10.25 बजे तक पश्चात धृति योग, बव करण। चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। फाल्गुन पूर्णिमा। ग्रस्तोदय खग्रास चंद्रग्रहण। होली पर्व। श्री चैतन्य महाप्रभु जयंती। गंडमूल प्रातः 07.32 मिनट तक।
आज है फाल्गुन पूर्णिमा
आज 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा है। आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसी के साथ सूतक काल में कुछ विशेष काम की मनाही होगी। आज मंगलवार का व्रत भी रखा जाएगा। भगवान हनुमान को समर्पित इस दिन का विशेष महत्व होता है। नीचे जानें आज के चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां और आज के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में-
क्या है चंद्र ग्रहण?
आज 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, उसे ब्लड मून कहा जाता है। दरअसल जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पूरी तरह से पड़ने लगती है और तभी पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण लगता है। ऐसे समय में चंद्रमा गहरे लाल रंग का दिखने लगता है। इसी वजह से इसे ब्लड मून भी कहते हैं। वैसे तो खगोलीय रूप से ये सामान्य सी ही घटना है लेकिन ज्योतिषीय दुनिया में ये काफी महत्व रखता है।
भारत में कब दिखेगा ग्रहण?
आज का ग्रहण भारत में ग्रस्तोदित रूप में दिखने वाला है। दरअसल जब चंद्रोदय होगा तो पहले से ही वो ग्रहण की अवस्था में रहेगा। आज आंशिक ग्रहण की शुरुआत दोपहर में 3 बजकर 20 बजे से शुरू हो जाएगा। वहीं पूर्ण रूप से ग्रहण शाम को 4 बजकर 34 मिनट से लेकर 5 बजकर 32 मिनट तक रहेगा। भारत में ये ग्रहण कुछ ही देर के लिए दिखेगा। इसका समय शाम को 6 बजकर 22 मिनट से लेकर 6 बजकर 47 मिनट तक रहने वाला है। ये ग्रहण यहां पर कुल 25 मिनट तक दिखेगा।
सूतक का समय
ज्योतिषीय गणना के आधार पर चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने की मनाही होती है। सूतक का समय आज सुबह 6 बजकर 20 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक होगा।
पंचांग
तिथि पूर्णिमा - 05:07 पी एम तक
नक्षत्र मघा - 07:31 ए एम तक
योग सुकर्मा - 10:25 ए एम तक
बव - 05:07 पी एम तक
बालव - 04:54 ए एम, मार्च 04 तक
वार मंगलवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
राशि और नक्षत्र
चन्द्र राशि सिंह
मघा - 07:31 ए एम तक
सूर्य राशि कुम्भ
पूर्वाफाल्गुनी - 01:30 पी एम तक
सूर्य नक्षत्र शतभिषा
पूर्वाफाल्गुनी - 07:31 पी एम तक
सूर्य नक्षत्र पद शतभिषा
पूर्वाफाल्गुनी - 01:34 ए एम, मार्च 04 तक
जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:05 ए एम से 05:55 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:30 ए एम से 06:44 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:10 पी एम से 12:56 पी एम
विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:16 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:20 पी एम से 06:44 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:22 पी एम से 07:36 पी एम
अमृत काल 01:13 ए एम, मार्च 04 से 02:49 ए एम, मार्च 04
निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, मार्च 04 से 12:57 ए एम, मार्च 04
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 03:28 पी एम से 04:55 पी एम
यमगण्ड 09:39 ए एम से 11:06 ए एम
आडल योग 06:44 ए एम से 07:31 ए एम
दुर्मुहूर्त 09:04 ए एम से 09:50 ए एम, 11:19 पी एम से 12:08 ए एम, मार्च 04
गुलिक काल 12:33 पी एम से 02:00 पी एम
वर्ज्य 03:34 पी एम से 05:10 पी एम
गण्ड मूल 06:44 ए एम से 07:31 ए एम
बाण मृत्यु - 01:02 ए एम, मार्च 04 से पूर्ण रात्रि तक
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:44 ए एम
सूर्यास्त 06:22 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 06:21 पी एम
चन्द्रास्त चन्द्रास्त नहीं
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
रोग - अमंगल 06:44 ए एम से 08:12 ए एम
उद्वेग - अशुभ 08:12 ए एम से 09:39 ए एमवार वेला
चर - सामान्य 09:39 ए एम से 11:06 ए एम
लाभ - उन्नति 11:06 ए एम से 12:33 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 12:33 पी एम से 02:00 पी एम
काल - हानि 02:00 पी एम से 03:28 पी एमकाल वेला
शुभ - उत्तम 03:28 पी एम से 04:55 पी एम
रोग - अमंगल 04:55 पी एम से 06:22 पी एम
रात का चौघड़िया मुहूर्त
काल - हानि 06:22 पी एम से 07:55 पी एम
लाभ - उन्नति 07:55 पी एम से 09:27 पी एमकाल रात्रि
उद्वेग - अशुभ 09:27 पी एम से 11:00 पी एम
शुभ - उत्तम 11:00 पी एम से 12:33 ए एम, मार्च 04
अमृत - सर्वोत्तम 12:33 ए एम से 02:05 ए एम, मार्च 04
चर - सामान्य 02:05 ए एम से 03:38 ए एम, मार्च 04
रोग - अमंगल 03:38 ए एम से 05:11 ए एम, मार्च 04
काल - हानि 05:11 ए एम से 06:43 ए एम, मार्च 04
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें