आज का पंचांग 3 जुलाई: आज कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी पर भद्रा और पंचक का साया, देखें पूजन के मुहूर्त
Aaj ka panchang 3 July 2025: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत का विधान है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। जानें आज चतुर्थी तिथि पर पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त और व्रत का फल।
Aaj ka panchang 3 July 2026, आज का पंचांग: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस बार कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ भद्रा और पंचक का साया रहने वाला है। ज्योतिष में पंचक और भद्रा को शुभ कार्यों के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं कि आज कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी पर किस समय करें पूजा और व्रत का फल।
3 जुलाई 2026 का विस्तृत पंचांग:
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 03 जुलाई, शुक्रवार, शक संवत् : 12 आषाढ़ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 19 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 17 मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत् : आषाढ़ कृष्ण तृतीया प्रातः 11.21 बजे तक पश्चात चतुर्थी तिथि, विष्कुम्भ योग सायं 05 बजे तक पश्चात प्रीति योग। चंद्रमा मकर राशि में रात्रि 12.49 बजे तक उपरांत कुंभ राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 11.21 मिनट तक। पंचक प्रारंभ रात्रि 12.49 मिनट से। श्रीगणेश चतुर्थी व्रत।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 05:52 बजे
सूर्यास्त- रात 09:57 बजे
चंद्रोदय- 4 जुलाई को सुबह 12:04 बजे।
चंद्रास्त- सुबह 09:03 बजे
3 जुलाई, शुक्रवार को पूजन के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:49 बजे से सुबह 05:21 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या - सुबह 05:05 बजे से सुबह 05:52 बजे तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 05:52 बजे से सुबह 08:16 बजे तक
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:23 बजे से दोपहर 02:27 बजे तक
विजय मुहूर्त- शाम 04:35 बजे से शाम 05:40 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:55 बजे से रात 10:11 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:57 बजे से रात 10:45 बजे तक
अमृत काल- रात 10:59 बजे से अगले दिन सुबह 12:42 बजे तक।
3 जुलाई को पूजन के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- सुबह 11:54 बजे से दोपहर 01:55 बजे तक।
यमगण्ड शाम 05:56 बजे से रात 07:56 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 07:53 बजे से सुबह 09:54 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- सुबह 09:05 बजे से सुबह 10:10 बजे तक।
वर्ज्य- दोपहर 12:36 बजे से दोपहर 02:20 बजे तक।
भद्रा- सुबह 05:52 बजे से सुबह 07:50 बजे तक।
पंचक- रात 09:18 बजे से 04 जुलाई को सुबह 05:53 बजे तक।
चतुर्थी व्रत का फल: हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, चतुर्थी व्रत करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। संकटों से रक्षा होती है और संतान सुख मिलता है। इसके साथ ही साधक को मनवांछित फल मिलता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान