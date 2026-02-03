Panchang: 3 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 3 February 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang, 3 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 3 फरवरी, मंगलवार, शक संवत्: 14 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 21 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 14 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण द्वितीया तिथि 12:40 ए एम, फरवरी 04 तक, मघा नक्षत्र 10:10 पी एम तक बजे तक पश्चात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, तैतिल करण। शोभन योग 02:39 ए एम, फरवरी 04 तक पश्चात अतिगण्ड योग। चंद्रमा सिंह राशि में। सूर्य मकर राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। दोपहर 03:18 बजे से राहुकालम् शुरू।
सूर्योदय 07:08 ए एम
सूर्यास्त 06:02 पी एम
चन्द्रोदय 07:37 पी एम
चन्द्रास्त 08:03 ए एम
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:23 ए एम से 06:16 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:50 ए एम से 07:08 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
विजय मुहूर्त 02:24 पी एम से 03:08 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:59 पी एम से 06:26 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:02 पी एम से 07:20 पी एम
अमृत काल 07:50 पी एम से 09:24 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 04 से 01:01 ए एम, फरवरी 04
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 03:18 पी एम से 04:40 पी एम
यमगण्ड 09:52 ए एम से 11:13 ए एम
आडल योग 07:08 ए एम से 10:10 पी एम
विडाल योग 10:10 पी एम से 07:08 ए एम, फरवरी 04
गुलिक काल 12:35 पी एम से 01:57 पी एम
दुर्मुहूर्त 09:19 ए एम से 10:03 ए एम, 11:16 पी एम से 12:09 ए एम, फरवरी 04
वर्ज्य 10:29 ए एम से 12:02 पी एम
06:11 ए एम, फरवरी 04 से 07:47 ए एम, फरवरी 04
गण्ड मूल 07:08 ए एम से 10:10 पी एम
बाण मृत्यु - 07:15 ए एम तक
अग्नि - 07:15 ए एम से पूर्ण रात्रि तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
रज पञ्चक - 07:08 ए एम से 07:43 ए एम
शुभ मुहूर्त - 07:43 ए एम से 09:11 ए एम
चोर पञ्चक - 09:11 ए एम से 10:36 ए एम
रज पञ्चक - 10:36 ए एम से 12:11 पी एम
शुभ मुहूर्त - 12:11 पी एम से 02:07 पी एम
चोर पञ्चक - 02:07 पी एम से 04:21 पी एम
शुभ मुहूर्त - 04:21 पी एम से 06:41 पी एम
रोग पञ्चक - 06:41 पी एम से 08:59 पी एम
शुभ मुहूर्त - 08:59 पी एम से 10:10 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 10:10 पी एम से 11:15 पी एम
अग्नि पञ्चक - 11:15 पी एम से 12:40 ए एम, फरवरी 04
शुभ मुहूर्त - 12:40 ए एम, फरवरी 04 से 01:35 ए एम, फरवरी 04
रज पञ्चक - 01:35 ए एम, फरवरी 04 से 03:53 ए एम, फरवरी 04
शुभ मुहूर्त - 03:53 ए एम, फरवरी 04 से 05:57 ए एम, फरवरी 04
चोर पञ्चक - 05:57 ए एम, फरवरी 04 से 07:08 ए एम, फरवरी 04