Panchang: 3 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang: 3 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 3 February 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Feb 03, 2026 06:16 am IST
Aaj Ka Panchang, 3 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 3 फरवरी, मंगलवार, शक संवत्: 14 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 21 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 14 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण द्वितीया तिथि 12:40 ए एम, फरवरी 04 तक, मघा नक्षत्र 10:10 पी एम तक बजे तक पश्चात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, तैतिल करण। शोभन योग 02:39 ए एम, फरवरी 04 तक पश्चात अतिगण्ड योग। चंद्रमा सिंह राशि में। सूर्य मकर राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। दोपहर 03:18 बजे से राहुकालम् शुरू।

सूर्योदय 07:08 ए एम

सूर्यास्त 06:02 पी एम

चन्द्रोदय 07:37 पी एम

चन्द्रास्त 08:03 ए एम

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:23 ए एम से 06:16 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:50 ए एम से 07:08 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम

विजय मुहूर्त 02:24 पी एम से 03:08 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:59 पी एम से 06:26 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:02 पी एम से 07:20 पी एम

अमृत काल 07:50 पी एम से 09:24 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 04 से 01:01 ए एम, फरवरी 04

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 03:18 पी एम से 04:40 पी एम

यमगण्ड 09:52 ए एम से 11:13 ए एम

आडल योग 07:08 ए एम से 10:10 पी एम

विडाल योग 10:10 पी एम से 07:08 ए एम, फरवरी 04

गुलिक काल 12:35 पी एम से 01:57 पी एम

दुर्मुहूर्त 09:19 ए एम से 10:03 ए एम, 11:16 पी एम से 12:09 ए एम, फरवरी 04

वर्ज्य 10:29 ए एम से 12:02 पी एम

06:11 ए एम, फरवरी 04 से 07:47 ए एम, फरवरी 04

गण्ड मूल 07:08 ए एम से 10:10 पी एम

बाण मृत्यु - 07:15 ए एम तक

अग्नि - 07:15 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त

रज पञ्चक - 07:08 ए एम से 07:43 ए एम

शुभ मुहूर्त - 07:43 ए एम से 09:11 ए एम

चोर पञ्चक - 09:11 ए एम से 10:36 ए एम

रज पञ्चक - 10:36 ए एम से 12:11 पी एम

शुभ मुहूर्त - 12:11 पी एम से 02:07 पी एम

चोर पञ्चक - 02:07 पी एम से 04:21 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:21 पी एम से 06:41 पी एम

रोग पञ्चक - 06:41 पी एम से 08:59 पी एम

शुभ मुहूर्त - 08:59 पी एम से 10:10 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 10:10 पी एम से 11:15 पी एम

अग्नि पञ्चक - 11:15 पी एम से 12:40 ए एम, फरवरी 04

शुभ मुहूर्त - 12:40 ए एम, फरवरी 04 से 01:35 ए एम, फरवरी 04

रज पञ्चक - 01:35 ए एम, फरवरी 04 से 03:53 ए एम, फरवरी 04

शुभ मुहूर्त - 03:53 ए एम, फरवरी 04 से 05:57 ए एम, फरवरी 04

चोर पञ्चक - 05:57 ए एम, फरवरी 04 से 07:08 ए एम, फरवरी 04






लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
