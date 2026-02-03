Panchang: 3 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 3 February 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Feb 03, 2026 06:16 am IST

Aaj Ka Panchang, 3 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 3 फरवरी, मंगलवार, शक संवत्: 14 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 21 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 14 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण द्वितीया तिथि 12:40 ए एम, फरवरी 04 तक, मघा नक्षत्र 10:10 पी एम तक बजे तक पश्चात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, तैतिल करण। शोभन योग 02:39 ए एम, फरवरी 04 तक पश्चात अतिगण्ड योग। चंद्रमा सिंह राशि में। सूर्य मकर राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। दोपहर 03:18 बजे से राहुकालम् शुरू।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सूर्योदय 07:08 ए एम

सूर्यास्त 06:02 पी एम

चन्द्रोदय 07:37 पी एम

चन्द्रास्त 08:03 ए एम

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:23 ए एम से 06:16 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:50 ए एम से 07:08 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम

विजय मुहूर्त 02:24 पी एम से 03:08 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:59 पी एम से 06:26 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:02 पी एम से 07:20 पी एम

अमृत काल 07:50 पी एम से 09:24 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 04 से 01:01 ए एम, फरवरी 04

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 03:18 पी एम से 04:40 पी एम

यमगण्ड 09:52 ए एम से 11:13 ए एम

आडल योग 07:08 ए एम से 10:10 पी एम

विडाल योग 10:10 पी एम से 07:08 ए एम, फरवरी 04

गुलिक काल 12:35 पी एम से 01:57 पी एम

दुर्मुहूर्त 09:19 ए एम से 10:03 ए एम, 11:16 पी एम से 12:09 ए एम, फरवरी 04

वर्ज्य 10:29 ए एम से 12:02 पी एम

06:11 ए एम, फरवरी 04 से 07:47 ए एम, फरवरी 04

गण्ड मूल 07:08 ए एम से 10:10 पी एम

बाण मृत्यु - 07:15 ए एम तक

अग्नि - 07:15 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त रज पञ्चक - 07:08 ए एम से 07:43 ए एम

शुभ मुहूर्त - 07:43 ए एम से 09:11 ए एम

चोर पञ्चक - 09:11 ए एम से 10:36 ए एम

रज पञ्चक - 10:36 ए एम से 12:11 पी एम

शुभ मुहूर्त - 12:11 पी एम से 02:07 पी एम

चोर पञ्चक - 02:07 पी एम से 04:21 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:21 पी एम से 06:41 पी एम

रोग पञ्चक - 06:41 पी एम से 08:59 पी एम

शुभ मुहूर्त - 08:59 पी एम से 10:10 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 10:10 पी एम से 11:15 पी एम

अग्नि पञ्चक - 11:15 पी एम से 12:40 ए एम, फरवरी 04

शुभ मुहूर्त - 12:40 ए एम, फरवरी 04 से 01:35 ए एम, फरवरी 04

रज पञ्चक - 01:35 ए एम, फरवरी 04 से 03:53 ए एम, फरवरी 04

शुभ मुहूर्त - 03:53 ए एम, फरवरी 04 से 05:57 ए एम, फरवरी 04