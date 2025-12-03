Aaj Ka Panchang 3 दिसंबर:आज मासिक शिवरात्रि, शिव चतुर्दशी व्रत, जानें आज के मुहूर्त
Aaj ka panchang 3 december Panchang Today : आज मासिक शिवरात्रि है। इस दिन लोग शिव चतुर्दशी व्रत रखते हैं।पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त
आज मासिक शिवरात्रि है। इस दिन लोग शिव चतुर्दशी व्रत रखते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि आती है और यह शिव-उपासना का अत्यंत शुभ दिन माना गया है। आपको बता दें कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी तिथि दोपहर 12.26 बजे तक इसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय शुभ कार्य करने से बचें। आज चंद्रमा मेष राशि में रात्रि 11.14 बजे तक रहेंगे, इसके बाद वृष राशि में प्रवेश करेंगे। आज भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का संयोग भी मिल रहा है, यहां पढ़ें आज का पंचांग-
03 दिसंबर, बुधवार, शक संवत्: 12 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 18 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 11 जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी तिथि दोपहर 12.26 बजे तक। भरणी नक्षत्र सायं 06 बजे तक पश्चात कृतिका नक्षत्र, परिघ योग सायं 04.57 बजे तक पश्चात शिव योग, तैतिल करण।सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु।। पिशाचमोचन श्राद्ध। शिव चतुर्दशी व्रत।-पं. ऋभुकांत गोस्वामी
सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय सूर्योदय- 06:58 ए एम सूर्यास्त- 05:24 पी एम चन्द्रोदय- 03:43 पी एम चन्द्रास्त- 06:07 ए एम, दिसम्बर 04
आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त 05:08 ए एम से 06:02 ए एम प्रातः सन्ध्या 05:35 ए एम से 06:57 ए एम
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:35 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:19 पी एम से 05:46 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:21 पी एम से 06:43 पी एम
अमृत काल 01:46 पी एम से 03:10 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:37 ए एम, दिसम्बर 04
सर्वार्थ सिद्धि योग 05:59 पी एम से 06:58 ए एम,
दिसम्बर 04 रवि योग 05:59 पी एम से 06:58 ए एम, दिसम्बर 04
अशुभ समय
यमगण्ड 08:15 ए एम से 09:33 ए एम
आडल योग 05:59 पी एम से 06:58 ए एम,
दिसम्बर 04 विडाल योग 06:57 ए एम से 05:59 पी एम
गुलिक काल 10:51 ए एम से 12:09 पी एम
दुर्मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:30 पी एम
वर्ज्य 04:27 ए एम, दिसम्बर 04 से 05:50 ए एम, दिसम्बर 04
बाण रोग - 09:15 ए एम से पूर्ण रात्रि तक