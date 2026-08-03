आज का पंचांग 3 अगस्त: सावन का पहला सोमवार आज, देखें शिव पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang 3 August, Sawan 1st somwar pujan muhurat 2026: आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के सोमवार के दिन शिव पूजन और व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन शिव दर्शन और जलाभिषेक के लिए शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। देखें आज 3 अगस्त 2026 का पंचांग।
Aaj ka panchang 3 August 2026, Sawan ka pehla somwar: आज 3 अगस्त 2026, सोमवार को सावन का पहला सोमवार व्रत है। सावन माह में सोमवार व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन और सोमवार व्रत करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। इस बार सावन के पहले सोमवार को कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे दिन की महत्व बढ़ रहा है। सावन के पहले सोमवार को सुकर्मा और धृति योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह दोनों ही योग अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यह योग शुभ कार्यों और किसी नए काम की शुरुआत के लिए लाभकारी माने जाते हैं। देखें 3 अगस्त 2026 यानी सावन के पहले सोमवार का विस्तृत पंचांग:
3 अगस्त 2026 का विस्तृत पंचांग:
3 अगस्त, सोमवार, शक संवत् : 12 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 19 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 19 सफर, 1448, विक्रमी संवत् : श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि रात्रि 10.55 मिनट तक पश्चात षष्ठी तिथि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10.01 मिनट तक पश्चात रेवती नक्षत्र, कौलव करण, चंद्रमा मीन राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। श्रावण सोमवार व्रत प्रारंभ। गंडमूल रात्रि 10.01 बजे से। पंचक।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 5 बजकर 43 मिनट।
सूर्यास्त- शाम 07 बजकर 10 मिनट।
चंद्रोदय- रात 09 बजकर 20 मिनट।
चंद्रास्त- अगले दिन सुबह 09 बजकर 52 मिनट।
सावन के पहले सोमवार पर बन रहे पूजन ये शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:15 बजे से सुबह 05:51 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:33 बजे से सुबह 06:27 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:26 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:26 बजे से शाम05:26 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:26 बजे से रात 09:44 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:26 बजे से रात 10:20 बजे तक।
अमृत काल- दोपहर 01:37 बजे से दोपहर 03:15 बजे तक।
सावन के पहले सोमवार पर बन रहे पूजन के ये अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- सुबह 08:19 बजे से सुबह 10:11 बजे तक।
यमगण्ड- दोपहर 12:04 बजे से दोपहर 01:56 बजे तक।
गुलिक काल- दोपहर 03:49 बजे से शाम 05:41 बजे तक।
विडाल योग- सुबह 06:27 बजे से सुबह 06:59 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- दोपहर 02:26 बजे से दोपहर 03:26 बजे तक।
पंचक- पूरे दिन
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान