आज का पंचांग ( 29 अक्टूबर): करवा चौथ व्रत आज, यहां देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय
Karwa Chauth Panchang: आज 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ व्रत रखा जा रहा है। इस दिन व्रती महिलाएं विधि-विधान से पूजा करने के साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। यहां देखें करवा चौथ पूजा का समय और चांद कितने बजे निकलेगा।
आज 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को करवा चौथ है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल करवा चौथ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे व्रत का महत्व बढ़ रहा है। तुला राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य, बुध और शुक्र मिलकर त्रिग्रही योगे के साथ बुधादित्य और शुक्रादित्य राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के उच्च राशि कर्क में होने से हंस राजयोग बन रहा है।
करवा चौथ व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, करवा माता और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करती हैं। शाम को चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यहां देखें करवा चौथ पूजन का समय और करवा चौथ का चंद्रमा कितने बजे दिखेगा?
सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय: सुबह 6:30 बजे
सूर्यास्त: शाम 5:38 बजे
चंद्रोदय: रात 08:17 बजे ( हालांकि अलग-अलग जगहों पर चांद दिखने के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है।
चंद्रास्त: सुबह 09:56 बजे (30 अक्टूबर)
चंद्रोदय का समय: आज अलग-अलग शहरों में करवा चौथ का चंद्रमा रात लगभग 7:57 बजे से 8:16 बजे के बीच नजर आ सकता है। हालांकि कुछ इलाकों में 08:16 बजे के बाद भी चंद्र दर्शन होंगे।
आज का पंचांग:
29 अक्टूबर, गुरुवार, शक संवत्: 07, कार्तिक (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 13, कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 17, जमादि उल्लावल, 1448, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात्रि 10.11 मिनट तक पश्चात पंचमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र प्रातः 11.12 मिनट तक पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र, परिघ योग रात्रि 12.06 मिनट तक पश्चात शिव योग, चन्द्रमा वृष राशि में रात्रि 10.07 मिनट तक उपरांत मिथुन राशि। सूर्य दक्षिणायन। शरद ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। व्रत करवा-चौथ (करक चतुर्थी)।
करवा चौथ पूजा का मुहूर्त:
आज करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 38 मिनट से शाम 06 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 01 घंटा 17 मिनट की है।
चंद्रमा की राशि: आज चंद्रमा वृषभ राशि में रात 10 बजकर 06 मिनट तक रहेंगे फिर मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे।
सूर्य: सूर्य तुला राशि में स्थित रहेंगे।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:42 बजे से सुबह 06:34 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:38 PM से दोपहर 03:21 PM तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:17 PM से शाम 07:29 PM तक।
दिन और शाम के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
लाभ (उन्नति का समय): सुबह 04:07 बजे से सुबह 09:16 बजे तक
शुभ (कल्याणकारी समय): सुबह 10:40 बजे से सुबह 11:41 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम शुभ समय): दोपहर 04:15 बजे से शाम 07:14 बजे तक
शुभ (रात्रि चौघड़िया): रात 08:51 बजे से रात 10:27 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त: इस समय न करें शुभ कार्य
राहुकाल: दोपहर 01:34 बजे से दोपहर 02:58 बजे तक
दुर्मुहूर्त: दोपहर 11:42 बजे से दोपहर 02:50 बजे तक
वर्ज्यम्: सुबह 02:40 बजे से सुबह 04:06 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान