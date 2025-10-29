Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 29 october 2025 panchang today wednesday puja muhurat bhadra and rahukaal timing
आज का पंचांग 29 अक्टूबर: सुबह 09:23 बजे से शुरू होगी भद्रा, देखें बुधवार का विस्तृत पंचांग

आज का पंचांग 29 अक्टूबर: सुबह 09:23 बजे से शुरू होगी भद्रा, देखें बुधवार का विस्तृत पंचांग

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 29 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Wed, 29 Oct 2025 05:17 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Aaj Ka Panchang 29 October 2025: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 29 अक्टूबर, बुधवार, शक संवत्: 07 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 13, कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 06 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि प्रात: 9.24 बजे तक पश्चात् अष्टमी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सायं 05.30 बजे तक पश्चात श्रवण नक्षत्र, वणिज करण, चन्द्रमा मकर राशि में (दिन-रात)

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक राहुकालम्। भद्रा 09.24 बजे से रात्रि 09. 46 बजे तक।

सूर्योदय- 06:31 ए एम

सूर्यास्त- 05:38 पी एम

चन्द्रोदय- 01:04 पी एम

चन्द्रास्त- 11:41 पी एम

ये भी पढ़ें:आज मिथुन समेत इन राशियों के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल, जानें अपनी राशि का हाल

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:48 ए एम से 05:39 ए एम

प्रातः सन्ध्या- 05:14 ए एम से 06:31 ए एम

विजय मुहूर्त- 01:56 पी एम से 02:40 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:38 पी एम से 06:04 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 05:38 पी एम से 06:56 पी एम

अमृत काल- 10:38 ए एम से 12:21 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 12:05 पी एम से 01:28 पी एम

यमगण्ड- 07:54 ए एम से 09:18 ए एम

आडल योग- 06:31 ए एम से 11:07 ए एम

भद्रा- 09:23 ए एम से 09:50 पी एम

गुलिक काल- 10:41 ए एम से 12:05 पी एम

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Today Panchang Aaj Ka Panchang
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने