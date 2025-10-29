आज का पंचांग 29 अक्टूबर: सुबह 09:23 बजे से शुरू होगी भद्रा, देखें बुधवार का विस्तृत पंचांग
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 29 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 29 October 2025: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 29 अक्टूबर, बुधवार, शक संवत्: 07 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 13, कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 06 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि प्रात: 9.24 बजे तक पश्चात् अष्टमी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सायं 05.30 बजे तक पश्चात श्रवण नक्षत्र, वणिज करण, चन्द्रमा मकर राशि में (दिन-रात)
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक राहुकालम्। भद्रा 09.24 बजे से रात्रि 09. 46 बजे तक।
सूर्योदय- 06:31 ए एम
सूर्यास्त- 05:38 पी एम
चन्द्रोदय- 01:04 पी एम
चन्द्रास्त- 11:41 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:48 ए एम से 05:39 ए एम
प्रातः सन्ध्या- 05:14 ए एम से 06:31 ए एम
विजय मुहूर्त- 01:56 पी एम से 02:40 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:38 पी एम से 06:04 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 05:38 पी एम से 06:56 पी एम
अमृत काल- 10:38 ए एम से 12:21 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 12:05 पी एम से 01:28 पी एम
यमगण्ड- 07:54 ए एम से 09:18 ए एम
आडल योग- 06:31 ए एम से 11:07 ए एम
भद्रा- 09:23 ए एम से 09:50 पी एम
गुलिक काल- 10:41 ए एम से 12:05 पी एम
