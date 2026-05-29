आज का पंचांग 29 मई 2026: आज शुक्रवार को बन रहे पूजन के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें विस्तृत पंचांग
Aaj Ka Panchang 29 May 2026: आज 29 मई को कौन-सी तिथि का मान्य है और ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखें पंचांग से आज पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त भी।
Today panchang, Aaj ka panchang 29 may 2026: आज 29 मई 2026, शुक्रवार को गुरु प्रदोष व्रत का पारण किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जा सकता है। इस तरह से आज व्रत पारण का शुभ समय सुबह 05 बजकर 24 मिनट के बाद प्रारंभ हो चुका है।
देखें आज 29 मई 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग-
29 मई, शुक्रवार, शक संवत् : 08 ज्येष्ठ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 15 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 11 जिल्हिजा, 1447, विक्रमी संवत् : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रातः 09.51 बजे तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, स्वाति नक्षत्र प्रातः 10.38 बजे तक पश्चात विशाखा नक्षत्र, परिघ योग रात्रि 04.36 बजे तक पश्चात शिव योग। तैतिल करण, चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्।
आज चतुर्दशी कितने बजे से शुरू होगी: आज 29 मई को चतुर्दशी तिथि सुबह 09 बजकर 51 मिनट के बाद प्रारंभ हो जाएगी और कल सुबह 11 बजकर 57 मिनट तक रहेगी। अब लोगों के बीच अधिकमास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, इसे लेकर असमजंस की स्थिति है। इस बार पूर्णिमा तिथि दो दिन होने के कारण 30 मई को पूर्णिमा व्रत मान्य रहने वाला है और 31 मई को पूर्णिमा का स्नान-दान किया जाएगा।
29 मई को सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- 05:24 ए एम
सूर्यास्त- 07:13 पी एम
चन्द्रोदय- 05:43 पी एम
चन्द्रास्त- 04:09 ए एम, मई 30
आज 29 मई के पूजन के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:03 बजे से सुबह 04:44 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 04:23बजे से सुबह 05:24 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- 11:51 ए एम से दोपहर 12:46 बजे तक
विजय मुहूर्त- दोपहर 02:37 बजे से दोपहर 03:32बजे तक
गोधूलि मुहूर्त- शाम 07:12 से शाम 07:32 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या- शाम 07:13 से रात 08:14 बजे तक
अमृत काल- सुबह 03:33 बजे से अगले दिन सुबह 05:19 बजे तक।
रवि योग- सुबह 10:38 बजे से अगले दिन 05:24 बजे तक।
आज 29 मई के पूजन के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- सुबह 10:35 बजे से दोपहर 12:19 बजे तक।
यमगण्ड- दोपहर 03:46 बजे से शाम 05:29 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 07:08 बजे से सुबह 08:52 बजे तक।
वर्ज्य- शाम 04:52 बजे से शाम 06:38 बजे तक।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान