आज का पंचांग 29 जून: आज ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भद्रा का साया, सोमवार को बन रहे पूजन के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang 29 June 2026, jyeshtha purnima: आज 29 जून 2026, सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। इस दिन व्रत, दान, तप और तप का विशेष महत्व है। यहां देखें ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ-अशुभ मुहूर्त और भद्रा का समय।
Today panchang 29 June 2026, ज्येष्ठ पूर्णिमा आज का पंचांग: आज 29 जून 2026, सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कई जगहों पर सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा और व्रत करती हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा-अर्चना का विधान है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार, पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। देखें पंचांग से आज ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
29 जून 2026, सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा पंचांग:
पंडित प्रभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 29 जून, सोमवार, शक संवत् : 08 आषाढ़ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 15 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 13 मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत् : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि सूर्योदय पूर्व 05.27 मिनट तक पश्चात प्रतिपदा तिथि। चंद्रमा धनु राशि में (दिन-रात)।
सूर्य उत्तरायण। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सायं 04.17 बजे तक। शुद्ध ज्येष्ठ पूर्णिमा। संत कबीर जयंती। वट सावित्री व्रत (पूर्णिमा पक्ष)। श्री सत्यनारायण व्रत। गंडमूल रात्रि 04.04 मिनट तक।
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- सुबह 05:50
सूर्यास्त- रात 09:58
चंद्रोदय- रात 10:21
चंद्रास्त- अगले दिन सुबह 05:32 बजे
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:47 बजे से सुबह 05:19 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:03 बजे से सुबह 05:50 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:22 बजे से दोपहर 02:26 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:35 बजे से शाम 05:40 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:56 बजे से रात 10:12 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:58 बजे से रात 10:45 बजे तक।
अमृत काल- शाम 05:23 बजे से शाम 07:10 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- सुबह 07:30 बजे से सुबह 09:00 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 11:53 बजे से दोपहर 01:54 बजे तक।
आडल योग- सुबह 05:50 बजे से अगरे दिन सुबह 12:33 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- दोपहर 02:26 बजे से दोपहर 03:31 बजे तक।
गुलिक काल- दोपहर 03:55 बजे से शाम 05:56 बजे तक।
भद्रा- सुबह 05:50 बजे से शाम 04.17 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान