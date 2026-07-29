आज का पंचांग 29 जुलाई: आषाढ़ पूर्णिमा आज, देखें स्नान-दान और पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang 29 July 2026: आज 29 जुलाई 2026, बुधवार को आषाढ़ पूर्णिमा है। इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। जानें पंचांग से आज आषाढ़ पूर्णिमा पर स्नान-दान और पूजन के शुभ मुहूर्त।
Aaj ka panchang 29 July 2026 Ashadha purnima: आज 29 जुलाई 2026, बुधवार को आषाढ़ पूर्णिमा है। इसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी का पूजन करने से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं के प्रति आदर या कृतज्ञता जाहिर करते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और दान करने से अक्षय फल मिलने की मान्यता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर अन्न, जल, वस्त्र और धन के दान का विशेष महत्व है।
आज 29 जुलाई 2026, बुधवार का विस्तृत पंचांग-
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 29 जुलाई, बुधवार, शक संवत् : 07,श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 14, श्रावण मास प्रविष्टे 2083 इस्लाम: 14, सफर, 1448, विक्रमी संवत्: आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि रात्रि 08.06 मिनट तक पश्चात प्रतिपदा तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अपराह्न 03.37 मिनट तक पश्चात श्रवण नक्षत्र, प्रीति योग रात्रि 11.58 मिनट तक, विष्टि (भद्रा) करण प्रातः 07.13 मिनट तक, चन्द्रमा मकर राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 12 बजे से 01.30 मिनट तक राहुकालम्। आषाढ़ी पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। कोकिला व्रत।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 06:20 बजे
सूर्यास्त- शाम 07:14 बजे
चंद्रोदय- रात 09:53 बजे
चंद्रास्त- नहीं होगा
आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) पर स्नान-दान और पूजन के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:10 बजे से सुबह 05:45 बजे तक
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:27 बजे से सुबह 06:20 बजे तक।
विजय मुहूर्त - शाम 04:29 बजे से शाम 05:30 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:34 बजे से रात 09:51 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:34 बजे से रात 10:26 बजे तक।
आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) पर स्नान-दान और पूजन के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल- दोपहर 01:57 बजे से दोपहर 03:51 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 08:14 बजे से सुबह 10:08 बजे तक।
आडल योग- दोपहर 01:52 बजे से अगले दिन 06:21 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:27 बजे तक।
गुलिक काल- दोपहर 12:02 बजे से दोपहर 01:57 बजे तक।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान