Aaj Ka Panchang : पंचक समाप्त, सुबह रहेगा राहुकाल, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 29 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 29 December 2025: 29 दिसंबर, सोमवार, शक संवत्: 08, पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 15, पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 08, रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: पौष शुक्ल नवमी तिथि प्रातः 10.13 बजे तक पश्चात दशमी तिथि, कौलव करण, चन्द्रमा मीन राशि में प्रातः 07.41 बजे तक उपरांत मेष राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। पंचक समाप्त प्रातः 07. 41 बजे। गण्डमूल सूर्योदय पूर्व 06. 05 मिनट तक।
सूर्योदय 07:13 ए एम
सूर्यास्त 05:33 पी एम
चन्द्रोदय 12:54 पी एम
चन्द्रास्त 02:33 ए एम, दिसम्बर 30
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:24 ए एम से 06:18 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:51 ए एम से 07:13 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:03 पी एम से 12:44 पी एम
विजय मुहूर्त 02:07 पी एम से 02:48 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:31 पी एम से 05:58 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:33 पी एम से 06:55 पी एम
अमृत काल 11:21 पी एम से 12:50 ए एम, दिसम्बर 30
निशिता मुहूर्त 11:56 पी एम से 12:51 ए एम, दिसम्बर 30
रवि योग 07:41 ए एम से 07:13 ए एम, दिसम्बर 30
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 08:31 ए एम से 09:48 ए एम
यमगण्ड 11:06 ए एम से 12:23 पी एम
आडल योग 07:13 ए एम से 07:41 ए एम
विडाल योग 07:41 ए एम से 06:04 ए एम, दिसम्बर 30
गुलिक काल 01:41 पी एम से 02:58 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:44 पी एम से 01:25 पी एम
वर्ज्य 02:20 ए एम, दिसम्बर 30 से 03:50 ए एम, दिसम्बर 30 02:48 पी एम से 03:29 पी एम
गण्ड मूल 07:13 ए एम से 06:04 ए एम, दिसम्बर 30
पञ्चक 07:13 ए एम से 07:41 ए एम
बाण रज - 10:19 पी एम तक