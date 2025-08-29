Aaj ka panchang 29 August 2025 Friday panchang today shubh ashubh muhurat and rahukaal आज का पंचांग 29 अगस्त: आज शुक्रवार को बन रहे पूजा-पाठ के ये शुभ मुहूर्त, पंचांग से देखें राहुकाल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj ka Panchang 29 August: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 29 अगस्त, शुक्रवार, शक संवत्: 07 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 14, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 05 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल षष्ठी रात्रि 08.22 मिनट तक पश्चात सप्तमी तिथि स्वाती नक्षत्र प्रातः 11.39 बजे तक उपरांत विशाखा नक्षत्र, ब्रह‌्म योग, दोपहर 02.13 बजे तक पश्चात ऐन्द्र योग, कौलव करण। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। सूर्य षष्ठी व्रत।

सूर्योदय- 05:58 ए एम

सूर्यास्त- 06:46 पी एम

चन्द्रोदय- 11:18 ए एम

चन्द्रास्त- 10:00 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 ए एम से 05:13 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:56 ए एम से 12:47 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:30 पी एम से 03:21 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:46 पी एम से 07:08 पी एम

रवि योग- 05:58 ए एम से 11:38 ए एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 10:46 ए एम से 12:22 पी एम

यमगण्ड- 03:34 पी एम से 05:10 पी एम

आडल योग- 11:38 ए एम से 05:58 ए एम, अगस्त 30

विडाल योग- 05:58 ए एम से 11:38 ए एम

गुलिक काल- 07:34 ए एम से 09:10 ए एम

