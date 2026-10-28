आज का पंचांग ( 28 अक्टूबर): आज बुधवार को पूजा-पाठ के ये हैं शुभ-अशुभ मुहूर्त, जान लें दिशाशूल
Aaj ka panchang 28 october 2026: आज 28 अक्टूबर 2026, बुधवार को पूजा-पाठ के कई शुभ-अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। हिंदू धर्म में किसी भी नए या मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त का विचार अनिवार्य होता है। देखें आज का पंचांग।
Aaj ka panchang 28 October: आज 28 अक्टूबर 2026, बुधवार को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज तृतीया तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 04 बजे के आसपास प्रारंभ होगी और अगले दिन 29 अक्तूबर को तड़के 1 बजे के आसपास समाप्त होगी। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग व्याप्त रहेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ सिद्धि योग को पूजा और मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो यह वृषभ राशि में संचार करेगा।
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, बुधवार का दिन भगवान गणेश को अतिप्रिय है। इस दिन श्रीगणेश की पूजा का विधान है। मान्यता है कि बुधवार के दिन गणेश पूजन करने और व्रत रखने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यहां देखें आज का पंचांग:
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय: सुबह 6:30 बजे
सूर्यास्त: शाम 5:39 बजे
चंद्रास्त: सुबह 8:46 बजे
चंद्रोदय: शाम 7:11 बजे
आज का पंचांग:
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 28 अक्टूबर, बुधवार, शक संवत्: 06,कार्तिक (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 12, कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 16, जमादि उल्लावल, 1448 विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात्रि 01.07 मिनट तक, कृतिका नक्षत्र दोपहर 01.26 मिनट तक पश्चात रोहिणी नक्षत्र, व्यतिपात योग प्रातः 07.19 मिनट तक पश्चात वरीयान रात्रि 03.41 मिनट तक तदनंतर परिघ योग। चन्द्रमा वृष राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 12 बजे से 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 02.38 बजे से रात्रि 01.07 मिनट।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:47 बजे से सुबह 05:39 बजे तक
अमृत काल: सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:42 बजे तक
सर्वार्थ सिद्धि योग: पूरे दिन
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:56 बजे से दोपहर 02:41 बजे तक
निशिता मुहूर्त: रात 11:39 बजे से अगले दिन सुबह 12:31 बजे तक
दिन के शुभ चौघड़िया:
लाभ (उन्नति): सुबह 06:30 बजे – सुबह 07:54 बजे
अमृत (सर्वोत्तम): सुबह 07:54 बजे – सुबह 09:17 बजे
शुभ (उत्तम): सुबह 10:41 बजे – दोपहर 12:05 बजे
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: दोपहर 12:04 बजे से दोपहर 01:28 बजे तक
यमगंड: सुबह 08:07 बजे से सुबह 09:33 बजे तक
गुलिक काल: सुबह 10:58 बजे से दोपहर 12:23 बजे तक
आज का दिशाशूल:
आज 28 अक्टूबर को दिशाशूल उत्तर दिशा में हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दिशाशूल की दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में की गई यात्राएं लाभकारी नहीं होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
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मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
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