आज का पंचांग 28 अक्टूबर: उषा अर्घ्य के साथ छठ पर्व का होगा समापन, देखें सूर्य निकलने का समय
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 28 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Today Panchang 28 October 2025: छठ पर्व का आज उषा अर्घ्य के साथ समापन होगा। व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करेंगे। जानें पंचांग से आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त व सूर्य निकलने का समय भी। पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 28 अक्तूबर, मंगलवार, शक संवत्: 06 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 12 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 05 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि प्रातः 08 बजे तक। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सुकर्मा योग प्रातः 07.51 मिनट तक पश्चात धृति योग, तैतिल करण। चंद्रमा धनु राशि में रात्रि 10.15 मिनट तक उपरांत मकर राशि में।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्।
सूर्योदय- 06:30 ए एम
सूर्यास्त- 05:39 पी एम
चन्द्रोदय- 12:22 पी एम
चन्द्रास्त- 10:41 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:48 ए एम से 05:39 ए एम
प्रातः सन्ध्या- 05:13 ए एम से 06:30 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त- 01:56 पी एम से 02:41 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:39 पी एम से 06:05 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 05:39 पी एम से 06:56 पी एम
अमृत काल- 10:29 ए एम से 12:15 पी एम
रवि योग- 06:30 ए एम से 03:45 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 02:52 पी एम से 04:15 पी एम
यमगण्ड- 09:17 ए एम से 10:41 ए एम
आडल योग- 03:45 पी एम से 06:31 ए एम, अक्टूबर 29
विडाल योग- 06:30 ए एम से 03:45 पी एम
गुलिक काल- 12:05 पी एम से 01:28 पी एम
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।