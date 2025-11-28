Aaj Ka Panchang: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि आज, चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में, जानें आज के सभी मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 28 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 28 November 2025, Panchang Today : 28 नवंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 07 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 13 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 06 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी तिथि रात्रि 12.16 बजे तक पश्चात नवमी तिथि, विष्टि (भद्रा) करण दोपहर 12.24 बजे तक। चंद्रमा कुंभ राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.24 बजे तक। श्रीदुर्गाष्टमी। पंचक।
सूर्योदय 06:54 ए एम
सूर्यास्त 05:24 पी एम
चन्द्रोदय 12:47 पी एम
चन्द्रास्त 12:32 ए एम, नवम्बर 29
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:06 ए एम से 06:00 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:33 ए एम से 06:54 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:30 पी एम
विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:21 पी एम से 05:49 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:45 पी एम
अमृत काल 07:32 पी एम से 09:09 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:36 ए एम, नवम्बर 29
रवि योग 02:49 ए एम, नवम्बर 29 से 06:55 ए एम, नवम्बर 29
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 10:50 ए एम से 12:09 पी एम
यमगण्ड 02:47 पी एम से 04:05 पी एम
आडल योग 06:54 ए एम से 02:49 ए एम, नवम्बर 29
विडाल योग 02:49 ए एम, नवम्बर 29 से 06:55 ए एम, नवम्बर 29
गुलिक काल 08:13 ए एम से 09:32 ए एम दुर्मुहूर्त 09:00 ए एम से 09:42 ए एम
वर्ज्य 09:49 ए एम से 11:26 ए एम 12:30 पी एम से 01:12 पी एम
बाण अग्नि - 10:48 ए एम तकBaana भद्रा 06:54 ए एम से 12:28 पी एम
पञ्चक पूरे दिन