Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का पंचांग 28 जुलाई: आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी आज, देखें मंगलवार को पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka panchang 28 July 2026: आज 28 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी तिथि है। जानें आज पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या है और सूर्य-चंद्रमा का समय भी।

aaj ka panchang 28 july 2026
आज का पंचांग 28 जुलाई 2026

Today panchang 28 July 2026: आज 28 जुलाई 2026, मंगलवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है। हिंदू धर्म में चतुर्दशी व्रत का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और स्नान-दान करने का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। चतुर्दशी के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और दान-पुण्य करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस बार आषाढ़ चतुर्दशी पर भद्रा का साया रहने वाला है। हिंदू धर्म में भद्रा को शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं कि आषाढ़ चतुर्दशी पर स्नान-दान और पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा 5 राशियों को दिलाएंगे गुडलक और पैसा

आषाढ़ चतुर्दशी 28 जुलाई 2026 का पंचांग:

पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 28 जुलाई, मंगलवार, शक संवत् : 06 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 13 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 13 सफर, 1448, विक्रमी संवत् : आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी तिथि सायं 06.19 मिनट तक पश्चात पूर्णिमा तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 01.11 मिनट तक। प्रीति योग, वणिज करण। चंद्रमा धनु राशि में सायं 07.50 मिनट तक उपरांत मकर राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्।

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति-

सूर्योदय- सुबह 06:19 बजे

सूर्यास्त- शाम 07:15 बजे

चंद्रोदय- रात 09:30 बजे

चंद्रास्त- अगले दिन सुबह 05:39 बजे।

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:09 बजे से सुबह 05:44 बजे तक

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:26 बजे से सुबह 06:19 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:27 बजे तक।

विजय मुहूर्त- शाम 04:29 बजे से शाम 05:31 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:35 बजे से रात 09:52 बजे तक।

रवि योग- सुबह 06:19 बजे से सुबह 09:41 बजे तक।

ये भी पढ़ें:गुरु पूर्णिमा को न करें ये 4 काम, जानें पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- शाम 05:46 बजे से रात 07:40 बजे तक।

यमगण्ड- सुबह 10:08 बजे से दोपहर 12:02 बजे तक।

आडल योग -सुबह 09:41 बजे से अगले दिन सुबह 05:32 बजे तक।

विडाल योग- सुबह 06:19 बजे से सुबह 09:41 बजे तक।

गुलिक काल- दोपहर 01:57 बजे से दोपहर 03:51 बजे तक।

दुर्मुहूर्त- सुबह 09:22 बजे से सुबह 10:23 बजे तक।

भद्रा- दोपहर 02:48 बजे से अगले दिन सुबह 03:44 बजे तक।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Today Panchang Aaj Ka Panchang Purnima kab hai
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने