Aaj Ka Panchang 28 February 2026: आज इस समय करें आमलकी एकादशी का पारण, बनेंगे ये शुभ योग, जानें दिन के सारे मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 28 February 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 28 फरवरी 2026 यानी शनिवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 28 फरवरी 2026 का पंचांग: फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत विश्वावसु 1947, फाल्गुन |आज है गोविंद द्वादशी| आज द्वादशी तिथि 08:43 PM तक उपरांत त्रयोदशी | नक्षत्र पुनर्वसु 09:34 AM तक उपरांत पुष्य | सौभाग्य योग 05:02 PM तक, उसके बाद शोभन योग | करण बव 09:36 AM तक, बाद बालव 08:43 PM तक, बाद कौलव | आज राहु काल का समय 09:46 AM - 11:12 AM है | आज चन्द्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा |
आज होगा एकादशी व्रत का पारण
कल आमलकी एकादशी थी। इसे लोग रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। दरअसल जो पूरा वाली एकादशी होती है उसे आमलकी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु के साथ-साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। वहीं काशी में इसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है। इस दौरान भगवान शिव और मां पार्वती के साथ लोग होली खेलते हैं। रंगभरी एकादशी का संबंध शिव-पार्वती से ही है। दरअसल विवाह के बाद गौना करवाकर शिवजी पहली बार मां पार्वती को काशी ले आए थे। तब यहां पर लोगों ने उनके स्वागत पर रंग और फूलों से होली खेली थी। आज आमलकी एकादशी का पारण किया जाएगा। जिन लोगों ने व्रत रखा है वो लोग आज सुबह 06:47 बजे से लेकर 09:06 बजे के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं।
28 फरवरी को बन रहे हैं ये योग
आज का दिन खास है क्योंकि आज सौभाग्य योग के साथ-साथ त्रिपुष्कर योग बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में कोई भी काम किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। हिंदू पंचांग के हिसाब से आज नृसिंह द्वादशी भी है। आज के दिन भगवान नृसिंह की पूजा होती है। साथ ही आज शनिवार है और ऐसे में लोग विशेष रूप से आज के दिन का व्रत भी रखेंगे। बता दें कि शनिवार का दिन भगवान शनि और हनुमान जी को समर्पित होता है।
पंचांग
तिथि द्वादशी - 08:43 पी एम तक
स्वामी : विष्णु
श्रेणी : भद्रा तिथि
स्वभाव : यश प्रद
रन्ध्र : 10:32 पी एम, फरवरी 27 से 02:14 ए एम
शुक्ल द्वादशी को अधिकांश शुभ कार्यों के लिये सामान्य माना जाता है। इसीलिये यह शुभ मुहूर्त में स्वीकृत है।
नक्षत्र पुनर्वसु - 09:35 ए एम तक
योग सौभाग्य - 05:02 पी एम तक
बव - 09:36 ए एम तक
बालव - 08:43 पी एम तक
वार शनिवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
राशि और नक्षत्र
चन्द्र राशि कर्क
पुनर्वसु - 09:35 ए एम तक
सूर्य राशि कुम्भपुष्य - 03:18 पी एम तक
सूर्य नक्षत्र शतभिषा पुष्य - 09:02 पी एम तक
सूर्य नक्षत्र पद पुष्य - 02:48 ए एम, मार्च 01 तक
जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:08 ए एम से 05:58 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:33 ए एम से 06:47 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:11 पी एम से 12:57 पी एम
विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:15 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:18 पी एम से 06:43 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:20 पी एम से 07:35 पी एम
अमृत काल 07:18 ए एम से 08:49 ए एम
निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, मार्च 01 से 12:58 ए एम
त्रिपुष्कर योग 06:47 ए एम से 09:35 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 09:41 ए एम से 11:07 ए एम
यमगण्ड 02:00 पी एम से 03:27 पी एम
गुलिक काल 06:47 ए एम से 08:14 ए एम
दुर्मुहूर्त 06:47 ए एम से 07:34 ए एम, 07:34 ए एम से 08:20 ए एम
वर्ज्य 05:14 पी एम से 06:46 पी एम
बाण चोर - 01:15 ए एम, मार्च 01 तक
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:47 ए एम
सूर्यास्त 06:20 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 03:09 पी एम
चन्द्रास्त 05:22 ए एम, मार्च 01
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
काल - हानि 06:47 ए एम से 08:14 ए एमकाल वेला
शुभ - उत्तम 08:14 ए एम से 09:41 ए एम
रोग - अमंगल 09:41 ए एम से 11:07 ए एम
उद्वेग - अशुभ 11:07 ए एम से 12:34 पी एम
चर - सामान्य 12:34 पी एम से 02:00 पी एम
लाभ - उन्नति 02:00 पी एम से 03:27 पी एमवार वेला
अमृत - सर्वोत्तम 03:27 पी एम से 04:54 पी एम
काल - हानि 04:54 पी एम से 06:20 पी एमकाल वेला
रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
लाभ - उन्नति 06:20 पी एम से 07:53 पी एमकाल रात्रि
उद्वेग - अशुभ 07:53 पी एम से 09:27 पी एम
शुभ - उत्तम 09:27 पी एम से 11:00 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 11:00 पी एम से 12:33 ए एम, मार्च 01
चर - सामान्य 12:33 ए एम से 02:07 ए एम, मार्च 01
रोग - अमंगल 02:07 ए एम से 03:40 ए एम, मार्च 01
काल - हानि 03:40 ए एम से 05:13 ए एम, मार्च 01
लाभ - उन्नति 05:13 ए एम से 06:46 ए एम, मार्च 01काल रात्रि
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें