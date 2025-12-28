आज का पंचांग: चंद्रमा मीन राशि में, पूरे दिन पंचक, शाम में राहुकाल, जानें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 28 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 28 December 2025: 28 दिसंबर, रविवार, शक संवत्: 07 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 14 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 07 रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: पौष शुक्ल अष्टमी तिथि दोपहर 12 बजे तक। रेवती नक्षत्र, वरीयान योग प्रातः 10.14 मिनट तक पश्चात परिघ योग, बव करण। चंद्रमा मीन राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। श्री दुर्गाष्टमी। महारुद्र व्रत। गंडमूल प्रातः 08.44 मिनट से। पंचक।
सूर्योदय 07:13 ए एम
सूर्यास्त 05:33 पी एम
चन्द्रोदय 12:20 पी एम
चन्द्रास्त 01:26 ए एम, दिसम्बर 29
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:23 ए एम से 06:18 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:51 ए एम से 07:13 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:02 पी एम से 12:43 पी एम
विजय मुहूर्त 02:06 पी एम से 02:47 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:30 पी एम से 05:58 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:33 पी एम से 06:55 पी एम
अमृत काल 05:23 ए एम, दिसम्बर 29 से 06:55 ए एम, दिसम्बर 29
निशिता मुहूर्त 11:56 पी एम से 12:50 ए एम, दिसम्बर 29
सर्वार्थ सिद्धि योग 07:13 ए एम से 08:43 ए एम
रवि योग 08:43 ए एम से 06:37 ए एम, दिसम्बर 29
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 04:15 पी एम से 05:33 पी एम
यमगण्ड 12:23 पी एम से 01:40 पी एम
आडल योग 07:13 ए एम से 08:43 ए एम
विडाल योग 08:43 ए एम से 06:37 ए एम, दिसम्बर 29, 06:37 ए एम, दिसम्बर 29 से 07:13 ए एम, दिसम्बर 29
दुर्मुहूर्त 04:10 पी एम से 04:51 पी एम
गुलिक काल 02:58 पी एम से 04:15 पी एम
पञ्चक पूरे दिन
वर्ज्य 08:12 पी एम से 09:44 पी एम
गण्ड मूल 08:43 ए एम से 07:13 ए एम, दिसम्बर 29
बाण रज - 10:46 पी एम से पूर्ण रात्रि तक