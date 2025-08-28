आज का पंचांग 28 अगस्त: ऋषि पंचमी व्रत आज, देखें गुरुवार के पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj ka Panchang 28 August: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 28 अगस्त, गुरुवार, शक संवत्: 06,भाद्रपद, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 13, श्रावण मास प्रविष्टे 2082। इस्लाम: 04, रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत भाद्रपद शुक्ल पंचमी सायं 05.57 मिनट तक। चित्रा नक्षत्र प्रातः 08.44 मिनट तक उपरांत स्वाति नक्षत्र। शुक्ल योग दोपहर 01.18 मिनट तक पश्चात ब्रह्म योग, चन्द्रमा तुला राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। ऋषि पंचमी व्रत।
सूर्योदय- 05:57 ए एम
सूर्यास्त- 06:47 पी एम
चन्द्रोदय- 10:22 ए एम
चन्द्रास्त- 09:27 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 ए एम से 05:12 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:56 ए एम से 12:48 पी एम
विजय मुहूर्त- 02:30 पी एम से 03:22 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 06:47 पी एम से 07:09 पी एम
रवि योग- 08:43 ए एम से अगले दिन सुबह 05:58 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 01:58 पी एम से 03:35 पी एम
यमगण्ड- 05:57 ए एम से 07:33 ए एम
गुलिक काल- 09:10 ए एम से 10:46 ए एम
वर्ज्य- 03:00 पी एम से 04:48 पी एम