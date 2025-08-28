Aaj ka panchang 28 August 2025 rishi panchami panchang today Thursday shubh ashubh muhurat and rahukaal आज का पंचांग 28 अगस्त: ऋषि पंचमी व्रत आज, देखें गुरुवार के पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka panchang 28 August 2025 rishi panchami panchang today Thursday shubh ashubh muhurat and rahukaal

आज का पंचांग 28 अगस्त: ऋषि पंचमी व्रत आज, देखें गुरुवार के पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 05:22 AM
share Share
Follow Us on
आज का पंचांग 28 अगस्त: ऋषि पंचमी व्रत आज, देखें गुरुवार के पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj ka Panchang 28 August: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 28 अगस्त, गुरुवार, शक संवत्: 06,भाद्रपद, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 13, श्रावण मास प्रविष्टे 2082। इस्लाम: 04, रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत भाद्रपद शुक्ल पंचमी सायं 05.57 मिनट तक। चित्रा नक्षत्र प्रातः 08.44 मिनट तक उपरांत स्वाति नक्षत्र। शुक्ल योग दोपहर 01.18 मिनट तक पश्चात ब्रह्म योग, चन्द्रमा तुला राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। ऋषि पंचमी व्रत।

सूर्योदय- 05:57 ए एम

सूर्यास्त- 06:47 पी एम

चन्द्रोदय- 10:22 ए एम

चन्द्रास्त- 09:27 पी एम

ये भी पढ़ें:राशिफल 28 अगस्त: मेष समेत इन 5 राशियों के लिए आज का दिन लाभकारी, पढ़ें भविष्यफल

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 ए एम से 05:12 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:56 ए एम से 12:48 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:30 पी एम से 03:22 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:47 पी एम से 07:09 पी एम

रवि योग- 08:43 ए एम से अगले दिन सुबह 05:58 बजे तक।

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 01:58 पी एम से 03:35 पी एम

यमगण्ड- 05:57 ए एम से 07:33 ए एम

गुलिक काल- 09:10 ए एम से 10:46 ए एम

वर्ज्य- 03:00 पी एम से 04:48 पी एम

Today Panchang Aaj Ka Panchang
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने