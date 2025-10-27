आज का पंचांग 27 अक्टूबर: छठ पूजा आज, जानें संध्या अर्घ्य का समय व पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त भी
संक्षेप: Aaj ka panchang 27 October 2025: छठ पूजा का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह चार दिवसीय पर्व है। छठ पूजा के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इसके अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन होता है।
Today Panchang 27 October 2025, Chhath Puja: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। इस साल छठ पूजा 27 अक्टूबर, सोमवार को है। छठ पूजा भगवान सूर्य व छठी माता को समर्पित है। आज शाम को व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और छठी माता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे। जानें आज छठ पूजा पर पूजन के क्या शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और सूर्य अस्त का समय क्या है।
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 27 अक्टूबर, सोमवार, शक संवत्: 05 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 11 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 04 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल षष्ठी (दिन-रात), मूल नक्षत्र दोपहर 01.28 बजे तक पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, कौलव करण। चंद्रमा धनु राशि में (दिन-रात)।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। सूर्य षष्ठी पर्व (छठ) बिहार। गंडमूल दोपहर 01.28 बजे तक।
सूर्योदय- 06:30 ए एम
सूर्यास्त- 05:40 पी एम
चन्द्रोदय- 11:35 ए एम
चन्द्रास्त- 09:43 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:47 ए एम से 05:38 ए एम
प्रातः सन्ध्या- 05:13 ए एम से 06:30 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त- 01:56 पी एम से 02:41 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:40 पी एम से 06:06 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 05:40 पी एम से 06:57 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 07:53 ए एम से 09:17 ए एम
यमगण्ड- 10:41 ए एम से 12:05 पी एम
गुलिक काल- 01:29 पी एम से 02:52 पी एम
गण्ड मूल- 06:30 ए एम से 01:27 पी एम
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।