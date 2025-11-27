Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang 27 November 2025 Shubh Ashubh Muhurat Rahukaal Time Today
Aaj Ka Panchang: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि आज, चंद्रमा दोपहर बाद करेंगे कुंभ में प्रवेश, जानें आज के सभी मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 27 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Thu, 27 Nov 2025 07:15 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang 27 November 2025, Panchang Today : 27 नवंबर, गुरुवार, शक संवत्: 06,मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 12 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 05, जमादि-उल्सानी 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी तिथि रात्रि 12.31 मिनट तक, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 02.32 मिनट तक। चंद्रमा मकर राशि में दोपहर 02.07 मिनट तक, उपरांत कुंभ राशि में। सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 12.31 मिनट से। पंचक प्रारंभ दोपहर 02 बजकर 07 मिनट से।

सूर्योदय 06:53 ए एम

सूर्यास्त 05:24 पी एम

चन्द्रोदय 12:15 पी एम

चन्द्रास्त 11:32 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:05 ए एम से 05:59 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:32 ए एम से 06:53 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:30 पी एम

विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:21 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:45 पी एम

अमृत काल 03:42 पी एम से 05:22 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:36 ए एम, नवम्बर 28

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 01:28 पी एम से 02:46 पी एम

यमगण्ड 06:53 ए एम से 08:12 ए एम

आडल योग 02:32 ए एम, नवम्बर 28 से 06:54 ए एम, नवम्बर 28

दुर्मुहूर्त 10:24 ए एम से 11:06 ए एम

गुलिक काल 09:31 ए एम से 10:50 ए एम 02:36 पी एम से 03:18 पी एम

बाण मृत्यु - 11:05 ए एम तक

भद्रा 12:29 ए एम, नवम्बर 28 से 06:54 ए एम, नवम्बर 28

अग्नि - 11:05 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

पञ्चक 02:07 पी एम से 06:54 ए एम, नवम्बर 28

