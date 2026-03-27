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Aaj Ka Panchang 27 March 2026: आज है चैत्र नवरात्रि का समापन और राम नवमी, नोट करें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

Mar 27, 2026 04:59 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Panchang 27 March 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 27 मार्च 2026 यानी शुक्रवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?

Aaj Ka Panchang 27 March 2026: आज है चैत्र नवरात्रि का समापन और राम नवमी, नोट करें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang, 27 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, सिद्धार्थि संवत्सर, विक्रम संवत 2083, शक संवत पराभव 1948, चैत्र, आज स्वामीनारायण जयंती, श्री महातारा जयंती, आज नवमी तिथि 10:07 एएम तक, उपरांत दशमी, नक्षत्र पुनर्वसु 03:24 पीएम तक, उपरांत पुष्य, अतिगण्ड योग 10:09 पीएम तक, उसके बाद सुकर्मा योग, करण कौलव 10:07 एएम तक, बाद तैतिल 09:24 पीएम तक, बाद गर, आज राहु काल का समय 11:01 एएम - 12:32 पीएम, आज 09:35 एएम तक चन्द्रमा मिथुन, उपरांत कर्क राशि पर संचार

आज है चैत्र नवरात्रि की नवमी और राम नवमी पूजा

आज का दिन बेहद ही खास है। हिंदू पंचांग के हिसाब से आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। हालांकि इस तिथि की शुरुआत कल से ही हो गई थी। आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज कन्या पूजन के साथ ही चैत्र नवरात्रि के समापन का दिन है। आज राम नवमी की पूजा होगी। मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में जन्म लिया था।

आज पूजा के शुभ मुहूर्त

शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। पंचांग के हिसाब से आज राम नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से लेकर दोपहर 01:41 बजे है। वहीं कन्या पूजन सुबह 10:03 बजे तक ही कर लेना सही है क्योंकि इसी समय पर नवमी तिथि का समापन हो जाएगा। ऐसे में इससे पहले-पहले कन्या पूजन करना शुभ माना जाएगा।

पंचांग

तिथि नवमी - 10:06 ए एम तक

नक्षत्र पुनर्वसु - 03:24 पी एम तक

योग अतिगण्ड - 10:10 पी एम तक

करण कौलव - 10:06 ए एम तक

सुकर्मा तैतिल - 09:23 पी एम तक

वार शुक्रवार

पक्ष शुक्ल पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत 2083 सिद्धार्थी

बृहस्पति संवत्सर सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक

शक सम्वत 1948 पराभव

गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल

चन्द्रमास चैत्र - पूर्णिमान्त

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि मिथुन - 09:36 ए एम तक

नक्षत्र पद पुनर्वसु - 09:36 ए एम तक

पुनर्वसु - 03:24 पी एम तक

सूर्य राशि मीन

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जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 04:44 ए एम से 05:30 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:07 ए एम से 06:17 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:02 पी एम से 12:51 पी एम

विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:19 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:35 पी एम से 06:58 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:36 पी एम से 07:46 पी एम

अमृत काल 01:05 पी एम से 02:38 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, मार्च 28 से 12:49 ए एम, मार्च 28

सर्वार्थ सिद्धि योग 06:17 ए एम से 03:24 पी एम

रवि योग पूरे दिन

आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 10:54 ए एम से 12:27 पी एम

यमगण्ड 03:31 पी एम से 05:04 पी एम

आडल योग 06:17 ए एम से 03:24 पी एम

विडाल योग 03:24 पी एम से 06:16 ए एम, मार्च 28

गुलिक काल 07:50 ए एम से 09:22 ए एम

दुर्मुहूर्त 08:45 ए एम से 09:34 ए एम, 12:51 पी एम से 01:41 पी एम

वर्ज्य 11:12 पी एम से 12:46 ए एम, मार्च 28

बाण रज - 03:13 ए एम, मार्च 28 से पूर्ण रात्रि तक

सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

सूर्योदय 06:17 ए एम

सूर्यास्त 06:36 पी एम

चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

चन्द्रोदय 01:06 पी एम

चन्द्रास्त 03:16 ए एम, मार्च 28

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दिन का चौघड़िया मुहूर्त

शुभ - उत्तम 06:18 ए एम से 07:50 ए एम

रोग - अमंगल 07:50 ए एम से 09:23 ए एम

उद्वेग - अशुभ 09:23 ए एम से 10:55 ए एम

चर - सामान्य 10:55 ए एम से 12:27 पी एम

लाभ - उन्नति 12:27 पी एम से 01:59 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम 01:59 पी एम से 03:31 पी एम

काल - हानि 03:31 पी एम से 05:03 पी एमकाल वेला

शुभ - उत्तम 05:03 पी एम से 06:36 पी एमवार वेला

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रात का चौघड़िया मुहूर्त

अमृत - सर्वोत्तम 06:36 पी एम से 08:03 पी एम

चर - सामान्य 08:03 पी एम से 09:31 पी एम

रोग - अमंगल 09:31 पी एम से 10:59 पी एम

काल - हानि 10:59 पी एम से 12:26 ए एम, मार्च 27

लाभ - उन्नति 12:26 ए एम से 01:54 ए एम, मार्च 27काल रात्रि

उद्वेग - अशुभ 01:54 ए एम से 03:22 ए एम, मार्च 27

शुभ - उत्तम 03:22 ए एम से 04:49 ए एम, मार्च 27

अमृत - सर्वोत्तम 04:49 ए एम से 06:17 ए एम, मार्च 27

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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