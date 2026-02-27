Aaj Ka Panchang 27 February 2026: आज रंगभरी एकादशी पर बनेंगे ये 2 शुभ योग, जानें शुक्रवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 27 February 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 27 फरवरी 2026 यानी शुक्रवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 27 फरवरी 2026 का पंचांग: 27 फरवरी, शुक्रवार, शक संवत् : 08 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 16 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 09 रमजान, 1447, विक्रमी संवत् : फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि रात्रि 10.33 बजे तक, वणिज करणचंद्रमा मिथुन राशि में रात्रि 03.53 बजे तक उपरांत कर्क राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 11.34 बजे से रात्रि 10.33 बजे तक। आमलकी एकादशी व्रत। रंगभरी एकादशी।
आज है रंगभरी एकादशी
आज का दिन बेहद ही खास है। आज रंगभरी एकादशी है। लोग इसे आमलकी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ भगवान शिव और मां पार्वती की भी पूजा होती है। साथ ही आज आंवले के पेड़ को भी पूजा जाता है। पौराणिक कथा के हिसाब से आज के दिन ही भगवान शिव मां पार्वती का गौना करवाकर काशी आए थे। काशी आते ही सारे देवी-देवतागणों ने रंग और फूल से उनका स्वागत किया। आज रंगभरी एकादशी के खास मौके पर दो खास योग भी बन रहे हैं। आज 27 फरवरी के दिन सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बन रहा है। साथ ही आज शुक्रवार है और ये दिन मां लक्ष्मी की पूजा को समर्पित होता है।
पंचांग
तिथि एकादशी - 10:32 पी एम तक
नक्षत्र आर्द्रा - 10:48 ए एम तकArdra
योग आयुष्मान् - 07:44 पी एम तक
वणिज - 11:31 ए एम तक
विष्टि - 10:32 पी एम तक
वार शुक्रवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
राशि और नक्षत्र
चन्द्र राशि मिथुन - 03:52 ए एम, फरवरी 28 तक
नक्षत्र पद आर्द्रा - 10:48 ए एम तक
पुनर्वसु - 04:29 पी एम तक
सूर्य राशि कुम्भ
पुनर्वसु - 10:10 पी एम तक
सूर्य नक्षत्र शतभिषा
पुनर्वसु - 03:52 ए एम, फरवरी 28 तक
जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:09 ए एम से 05:59 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:34 ए एम से 06:48 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:11 पी एम से 12:57 पी एम
विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:15 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:17 पी एम से 06:42 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:20 पी एम से 07:34 पी एम
सर्वार्थ सिद्धि योग 10:48 ए एम से 06:47 ए एम, फरवरी 28
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 28 से 12:58 ए एम, फरवरी 28
रवि योग 06:48 ए एम से 10:48 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 11:08 ए एम से 12:34 पी एम
यमगण्ड 03:27 पी एम से 04:53 पी एम
गुलिक काल 08:15 ए एम से 09:41 ए एम
विडाल योग 06:48 ए एम से 10:48 ए एम
वर्ज्य 10:12 पी एम से 11:43 पी एम
दुर्मुहूर्त 09:07 ए एम से 09:53 ए एम, 12:57 पी एम से 01:43 पी एम
बाण चोर - 01:21 ए एम, फरवरी 28 से पूर्ण रात्रि तक
भद्रा 11:31 ए एम से 10:32 पी एम
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:48 ए एम
सूर्यास्त 06:20 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 02:01 पी एम
चन्द्रास्त 04:38 ए एम, फरवरी 28
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
चर - सामान्य 06:48 ए एम से 08:15 ए एम
लाभ - उन्नति 08:15 ए एम से 09:41 ए एम
अमृत - सर्वोत्तम 09:41 ए एम से 11:08 ए एमवार वेला
काल - हानि 11:08 ए एम से 12:34 पी एमकाल वेला Rahu Kalam
शुभ - उत्तम 12:34 पी एम से 02:00 पी एम
रोग - अमंगल 02:00 पी एम से 03:27 पी एम
उद्वेग - अशुभ 03:27 पी एम से 04:53 पी एम
चर - सामान्य 04:53 पी एम से 06:20 पी एम
रात का चौघड़िया मुहूर्त
रोग - अमंगल 06:20 पी एम से 07:53 पी एम
काल - हानि 07:53 पी एम से 09:26 पी एम
लाभ - उन्नति 09:26 पी एम से 11:00 पी एमकाल रात्रि
उद्वेग - अशुभ 11:00 पी एम से 12:33 ए एम, फरवरी 28
शुभ - उत्तम 12:33 ए एम से 02:07 ए एम, फरवरी 28
अमृत - सर्वोत्तम 02:07 ए एम से 03:40 ए एम, फरवरी 28
चर - सामान्य 03:40 ए एम से 05:14 ए एम, फरवरी 28
रोग - अमंगल 05:14 ए एम से 06:47 ए एम, फरवरी 28
