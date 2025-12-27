Aaj Ka Panchang : चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में, पूरे दिन रहेगा पंचक, सुबह राहुकाल, जानें आज के सभी मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 27 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 27 December 2025: 27 दिसंबर, शनिवार, शक संवत्: 06,पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 13 पौष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 06 रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: पौष शुक्ल सप्तमी तिथि दोपहर 01.10 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 09.10 मिनट तक पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, व्यतिपात योग दोपहर 12.22 मिनट तक पश्चात वरीयान योग, चंद्रमा मीन राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। मार्तण्ड सप्तमी। श्री गोविन्द सिंह जयंती।
सूर्योदय 07:12 ए एम
सूर्यास्त 05:32 पी एम
चन्द्रोदय 11:49 ए एम
चन्द्रास्त 12:24 ए एम, दिसम्बर 28
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:23 ए एम से 06:18 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:50 ए एम से 07:12 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:02 पी एम से 12:43 पी एम
विजय मुहूर्त 02:06 पी एम से 02:47 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:29 पी एम से 05:57 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:32 पी एम से 06:54 पी एम
अमृत काल 04:00 ए एम, दिसम्बर 28 से 05:34 ए एम, दिसम्बर 28
निशिता मुहूर्त 11:55 पी एम से 12:50 ए एम, दिसम्बर 28
त्रिपुष्कर योग 07:12 ए एम से 09:09 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 09:47 ए एम से 11:05 ए एम
यमगण्ड 01:40 पी एम से 02:57 पी एम
आडल योग 09:09 ए एम से 07:13 ए एम, दिसम्बर 28
दुर्मुहूर्त 07:12 ए एम से 07:54 ए एम
गुलिक काल 07:12 ए एम से 08:30 ए एम 07:54 ए एम से 08:35 ए एम
वर्ज्य 06:35 पी एम से 08:09 पी एम
भद्रा 01:09 पी एम से 12:39 ए एम, दिसम्बर 28
बाण अग्नि - 11:12 पी एम तक
पञ्चक पूरे दिन