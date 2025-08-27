Aaj ka panchang 27 August 2025 panchang today ganesh chaturthi Wednesday shubh ashubh muhurat and rahukaal आज का पंचांग 27 अगस्त: आज गणेश चतुर्थी पर पूजन के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें बुधवार का पंचांग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka panchang 27 August 2025 panchang today ganesh chaturthi Wednesday shubh ashubh muhurat and rahukaal

आज का पंचांग 27 अगस्त: आज गणेश चतुर्थी पर पूजन के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें बुधवार का पंचांग

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 05:23 AM
share Share
Follow Us on
आज का पंचांग 27 अगस्त: आज गणेश चतुर्थी पर पूजन के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें बुधवार का पंचांग

Aaj ka Panchang 27 August: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है। इस दिन लोग गणपति बप्पा की मूर्ति की घर पर स्थापना करके विधिवत पूजा-अर्चना करते हैं। जानें आज गणेश चतुर्थी का पंचांग-

पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 27 अगस्त, बुधवार, शक संवत्: 05 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 12 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 03 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी अपराह्न 03.45 मिनट तक। चित्रा नक्षत्र (दिन-रात), शुक्ल योग, चन्द्रमा कन्या राशि में सायं 07.22 मिनट तक उपरांत तुला राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा अपराह्न 03.45 मिनट तक। सिद्धि विनायक व्रत। सम्वत्सरी महापर्व (पंचमी पक्ष) (जैन) ।

सूर्योदय- 05:57 ए एम

सूर्यास्त- 06:48 पी एम

चन्द्रोदय- 09:28 ए एम

चन्द्रास्त- 08:57 पी एम

ये भी पढ़ें:गणेश चतुर्थी पर सुबह 11:05 बजे से शुरू होगा पूजा का मध्याह्न मुहूर्त

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 ए एम से 05:12 ए एम

विजय मुहूर्त- 02:31 पी एम से 03:22 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:48 पी एम से 07:10 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 06:48 पी एम से 07:55 पी एम

सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:57 ए एम से 06:04 ए एम

रवि योग- 05:57 ए एम से 06:04 ए एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 12:22 पी एम से 01:59 पी एम

यमगण्ड- 07:33 ए एम से 09:09 ए एम

गुलिक काल- 10:46 ए एम से 12:22 पी एम

दुर्मुहूर्त- 11:57 ए एम से 12:48 पी एम

भद्रा- 05:57 ए एम से 03:44 पी एम

Today Panchang Aaj Ka Panchang
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने