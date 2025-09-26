आज का पंचांग 26 सितंबर: आज शुक्रवार को माता रानी के पूजन के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Fri, 26 Sep 2025 05:27 AM

Aaj ka Panchang 26 September 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि में चतुर्थी तिथि की वद्धि होने के कारण नौ की जगह 10 दिन के पड़ रहे हैं। ऐसे में आज 26 सितंबर, शुक्रवार को भी चतुर्थी तिथि मान्य रहेगी। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना की जाती है। जानें 26 सितंबर, शुक्रवार का संपूर्ण पंचांग।

पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 26 सितंबर, शुक्रवार,शक संवत्: 04 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 11 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 03, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल चतुर्थी प्रातः 09.34 मिनट तक, विशाखा नक्षत्र रात्रि 10.09 मिनट तक, विष्कुम्भ योग रात्रि 10.50 मिनट तक। चंद्रमा तुला राशि में अपराह्न 03.24 मिनट तक उपरांत वृश्चिक राशि।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 09.34 मिनट तक। उपांग ललिता व्रत।

सूर्योदय- 06:11 ए एम

सूर्यास्त- 06:13 पी एम

चन्द्रोदय- 10:04 ए एम

चन्द्रास्त- 08:35 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 ए एम से 05:24 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:48 ए एम से 12:36 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:12 पी एम से 03:00 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:13 पी एम से 06:37 पी एम

अमृत काल - 12:15 पी एम से 02:03 पी एम

निशिता मुहूर्त- 11:48 पी एम से देर रात 12:36 बजे तक।

सर्वार्थ सिद्धि व रवि योग योग- 10:09 पी एम से पूरा दिन।

आज के अशुभ मुहूर्त- राहुकाल- 10:42 ए एम से 12:12 पी एम

यमगण्ड- 03:13 पी एम से 04:43 पी एम

गुलिक काल- 07:42 ए एम से 09:12 ए एम

भद्रा- 06:11 ए एम से 09:32 ए एम