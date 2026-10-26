आज का पंचांग 26 अक्टूबर 2026: पूर्णिमा पश्चात कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा, जानें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang 26 October 2026: आज सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए खास माना जाता है। जानें आज के पंचांग से पूजन मुहूर्त, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र और दिशाशूल।
Aaj ka panchang: आज 26 अक्टूबर 2026, सोमवार को आश्विन पूर्णिमा का स्नान-दान किया जाएगा। पंचांग के अनुसार, आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के बाद कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। आज चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे और सूर्य तुला राशि के गोचर में हैं। आज सोमवार का दिन ज्योतिष शास्त्र में भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और व्रत करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से जातक को मनवांछित फल मिलते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना और उनके मंत्र 'ऊं नम: शिवाय' का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं आज पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय- सुबह 06:29 बजे
सूर्यास्त- शाम 05:42 बजे
चंद्रोदय- शाम 05:40 बजे
चंद्रास्त- चंद्रास्त नहीं
आज का पंचांग:
26 अक्टूबर 2026, सोमवार, शक संवत्: 04 कार्तिक (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 10 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 14 जमादि उल्लावल, 1448, विक्रमी संवत्: आश्विन पूर्णिमा तिथि प्रातः 09.42 बजे तक, चंद्रमा मेष राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। आश्विन पूर्णिमा (स्नानदानादि)। कार्तिक स्नान नियम प्रारंभ। महर्षि श्री वाल्मीकि जयंती। गंडमूल सायं 05.42 मिनट तक।
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:47 बजे से सुबह 05:38 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:58 बजे से दोपहर 02:43 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:42 बजे से शाम 06:08 बजे तक।
अमृत काल: सुबह 10:59 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से अगले दिन सुबह 12:32 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल: सुबह 07:53 बजे से सुबह 09:17 बजे तक।
यमगण्ड: सुबह 10:42 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक।
गुलिक काल: दोपहर 01:30 बजे से दोपहर 02:54 बजे तक।
आडल योग: शाम 05:41 बजे से अगले दिन सुबह 06:30 बजे तक।
दुर्मुहूर्त: दोपहर 12:28 बजे से दोपहर 01:13 बजे तक।
वर्ज्य: दोपहर 01:58 बजे से दोपहर 03:27 बजे तक।
गण्ड मूल: सुबह 06:29 बजे से शाम 05:41 बजे तक।
दिशाशूल:
आज का दिशाशूल पूर्व दिशा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दिशाशूल में यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर यात्रा करना अति आवश्यक हो तो कुछ ज्योतिषीय उपायों को अपनाना चाहिए। मान्यता है कि दिशाशूल में यात्रा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान