Aaj Ka Panchang : छठ महापर्व का दूसरा दिन आज, नोट कर लें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 26 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
अअAaj Ka Panchang 26 October 2025 : 26 अक्तूबर, रविवार, शक संवत्: 04 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 10 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 03 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल पंचमी रात्रि 06.05 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक। मूल नक्षत्र, शोभन योग प्रातः 06.46 मिनट तक पश्चात अतिगंड योग, बव करण। चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रातः 10.47 मिनट तक उपरांत धनु राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। सौभाग्य पंचमी। जया पंचमी। ज्ञान पंचमी (जैन)। गंडमूल विचार। छठ महापर्व का दूसरा दिन- खरना। आज से शुरू होगा निर्जला व्रत। यह 36 घंटे का उपवास है।
सूर्योदय 06:29 ए एम
सूर्यास्त 05:41 पी एम
चन्द्रोदय 10:44 ए एम
चन्द्रास्त 08:48 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:47 ए एम से 05:38 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:12 ए एम से 06:29 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त 01:57 पी एम से 02:42 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:41 पी एम से 06:06 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:41 पी एम से 06:58 पी एम
अमृत काल 06:20 ए एम, अक्टूबर 27 से 08:07 ए एम, अक्टूबर 27
निशिता मुहूर्त 11:40 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 27
सर्वार्थ सिद्धि योग 10:46 ए एम से 06:30 ए एम, अक्टूबर 27
रवि योग 06:29 ए एम से 10:46 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 04:17 पी एम से 05:41 पी एम
यमगण्ड 12:05 पी एम से 01:29 पी एम
गुलिक काल 02:53 पी एम से 04:17 पी एम
दुर्मुहूर्त 04:11 पी एम से 04:56 पी एम
वर्ज्य 07:40 पी एम से 09:27 पी एम
विंछुड़ो 06:29 ए एम से 10:46 ए एम
गण्ड मूल पूरे दिन
बाण रोग - 02:59 पी एम तक