Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 26 October 2025 chhath puja 2nd day Shubh Ashubh Muhurat Rahukaal Time Today
Aaj Ka Panchang : छठ महापर्व का दूसरा दिन आज, नोट कर लें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang : छठ महापर्व का दूसरा दिन आज, नोट कर लें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 26 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sun, 26 Oct 2025 05:51 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अअAaj Ka Panchang 26 October 2025 : 26 अक्तूबर, रविवार, शक संवत्: 04 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 10 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 03 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल पंचमी रात्रि 06.05 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक। मूल नक्षत्र, शोभन योग प्रातः 06.46 मिनट तक पश्चात अतिगंड योग, बव करण। चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रातः 10.47 मिनट तक उपरांत धनु राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। सौभाग्य पंचमी। जया पंचमी। ज्ञान पंचमी (जैन)। गंडमूल विचार। छठ महापर्व का दूसरा दिन- खरना। आज से शुरू होगा निर्जला व्रत। यह 36 घंटे का उपवास है।

सूर्योदय 06:29 ए एम

सूर्यास्त 05:41 पी एम

चन्द्रोदय 10:44 ए एम

चन्द्रास्त 08:48 पी एम

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें 26 अक्टूबर का विस्तृत राशिफल

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:47 ए एम से 05:38 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:12 ए एम से 06:29 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:42 ए एम से 12:27 पी एम

विजय मुहूर्त 01:57 पी एम से 02:42 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:41 पी एम से 06:06 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:41 पी एम से 06:58 पी एम

अमृत काल 06:20 ए एम, अक्टूबर 27 से 08:07 ए एम, अक्टूबर 27

निशिता मुहूर्त 11:40 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 27

सर्वार्थ सिद्धि योग 10:46 ए एम से 06:30 ए एम, अक्टूबर 27

रवि योग 06:29 ए एम से 10:46 ए एम

ये भी पढ़ें:नवंबर की शुरुआत में शुक्र की बदलेगी चाल, इन 4 राशियों को होगा धन लाभ

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 04:17 पी एम से 05:41 पी एम

यमगण्ड 12:05 पी एम से 01:29 पी एम

गुलिक काल 02:53 पी एम से 04:17 पी एम

दुर्मुहूर्त 04:11 पी एम से 04:56 पी एम

वर्ज्य 07:40 पी एम से 09:27 पी एम

विंछुड़ो 06:29 ए एम से 10:46 ए एम

गण्ड मूल पूरे दिन

बाण रोग - 02:59 पी एम तक

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Panchang Today Panchang Chhath puja अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने