Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 26 January 2026: Bhishmashtami, Gupt Navratri Ashtami, Shubh-Ashubh Muhurat and Rahu Kaal Time
Aaj Ka Panchang: माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और भीष्माष्टमी आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang: माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और भीष्माष्टमी आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 26 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 26, 2026 08:22 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj Ka Panchang, आज का पंचांग- 26 January 2026: आज सोमवार का दिन है। शक संवत के अनुसार आज 1947 शक संवत, माघ माह का 06वां दिन (सौर पंचांग) है। पंजाब पंचांग के अनुसार आज माघ मास की 13वीं तिथि चल रही है और संवत 2082 प्रविष्ट है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार आज 1447 हिजरी का 06 शब्बान है। विक्रमी संवत के अनुसार आज माघ शुक्ल अष्टमी तिथि है, जो रात्रि 09 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक रहेगा, इसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज गंडमूल नक्षत्र का प्रभाव भी दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक माना जाएगा, ऐसे में इस अवधि में शुभ कार्यों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आज चंद्रमा मेष राशि में दिन-रात स्थित रहेगा, जिससे ऊर्जा, उत्साह और जल्द निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। सूर्य उत्तरायण में हैं और वर्तमान में शिशिर ऋतु का प्रभाव बना हुआ है। सूर्य की स्थिति दक्षिण गोल में मानी जा रही है।

अशुभ समय की बात करें तो आज राहुकाल प्रातः 07 बजकर 30 मिनट से 09 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। वहीं आज भद्रा का प्रभाव प्रातः 10 बजकर 15 मिनट तक रहेगा, जिसे भी शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है।

व्रत-त्योहार-

माघ माह के गुप्त नवरात्रि की अष्टमी- पंचांग के अनुसार आज शक संवत् 1947 के माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि माघ मास के गुप्त नवरात्रि के दौरान पड़ती है। इसका अर्थ है कि आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि भी मनाई जा रही है, जो देवी महागौरी या त्रिपुर भैरवी की साधना के लिए विशेष फलदायक मानी जाती है। इस दिन साधना का फल विशेष रूप से माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर पूजन, मंत्र जाप और ध्यान से आध्यात्मिक शक्तियों में वृद्धि होती है और मनोकामनाओं की सिद्धि में मदद मिलती है।

भीष्माष्टमी- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज का दिन भीष्माष्टमी के रूप में मनाया जा रहा है, जो विशेष रूप से पितृ तर्पण और धर्मकर्म के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान-पुण्य और पितरों का स्मरण करने का विशेष महत्व बताया गया है।

सूर्योदय 07:12 ए एम

सूर्यास्त 05:55 पी एम

चन्द्रोदय 11:31 ए एम

चन्द्रास्त 01:30 ए एम, जनवरी 27

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:19 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:52 ए एम से 07:12 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:12 पी एम से 12:55 पी एम

विजय मुहूर्त 02:21 पी एम से 03:04 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:53 पी एम से 06:19 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:55 पी एम से 07:15 पी एम

अमृत काल 06:37 ए एम, जनवरी 27 से 08:08 ए एम, जनवरी 27

निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, जनवरी 27 से 01:00 ए एम, जनवरी 27

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 08:33 ए एम से 09:53 ए एम

यमगण्ड 11:13 ए एम से 12:34 पी एम

आडल योग 07:12 ए एम से 12:32 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:55 पी एम से 01:38 पी एम

गुलिक काल 01:54 पी एम से 03:15 पी एम 03:04 पी एम से 03:47 पी एम

वर्ज्य 08:43 ए एम से 10:15 ए एम भद्रा 07:12 ए एम से 10:16 ए एम

09:35 पी एम से 11:05 पी एम

गण्ड मूल 07:12 ए एम से 12:32 पी एम

बाण अग्नि - 10:08 ए एम तक

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 26 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Panchang Today Panchang
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने