Aaj Ka Panchang 26 February 2026: आज है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, जानें गुरुवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

Feb 26, 2026 06:05 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Aaj Ka Panchang 26 February 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 26 फरवरी 2026 यानी गुरुवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?

Aaj Ka Panchang, 26 फरवरी 2026 का पंचांग: आचार्य मुकुल रस्तोगी, 26 फरवरी, गुरुवार, शक संवत्: 07, फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 15, फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 08, रमजान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथि रात्रि 12.34 मिनट तक पश्चात एकादशी तिथि, मृगशीर्ष नक्षत्र दोपहर 12.12 मिनट तक पश्चात आद्रा नक्षत्र, प्रीति योग रात्रि 10.34 मिनट तक, पश्चात आयुष्मान योग। चंद्रमा मिथुन राशि में (दिन रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्।

खास है आज का दिन

आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की दसवी तिथि है। आज कई अच्छे योग भी बन रहे हैं। ऐसे में कई शुभ मुहूर्त भी हैं जिसमें पूजा की जा सकती है। आज गुरुवार भी है तो ऐसे में दिन भगवान विष्णु के नाम रहेगा। आज शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा करने से लाभ मिलेंगे। वहीं मान्यता है कि गुरुवार का व्रत रखने से जिंदगी में आने वाली हर बाधा खत्म हो जाती हैं। नीचे जानें कि आज यानी 26 फरवरी के पंचांग में क्या-क्या है?

पंचांग

तिथि दशमी - 12:33 ए एम, फरवरी 27 तक

नक्षत्र मृगशिरा - 12:11 पी एम तक

योग प्रीति - 10:33 पी एम तक

तैतिल - 01:36 पी एम तक

गर - 12:33 ए एम, फरवरी 27 तक

वार गुरुवार

पक्ष शुक्ल पक्ष

जानें गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:09 ए एम से 05:59 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:34 ए एम से 06:49 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:11 पी एम से 12:57 पी एम

विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:15 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:16 पी एम से 06:42 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:19 पी एम से 07:34 पी एम

अमृत काल 01:23 ए एम, फरवरी 27 से 02:53 ए एम, फरवरी 27

निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 27 से 12:59 ए एम, फरवरी 27

रवि योग पूरे दिन

आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 02:00 पी एम से 03:27 पी एम

यमगण्ड 06:49 ए एम से 08:16 ए एम

आडल योग 06:49 ए एम से 12:11 पी एम

विडाल योग 12:11 पी एम से 06:48 ए एम, फरवरी 27

गुलिक काल 09:42 ए एम से 11:08 ए एम

दुर्मुहूर्त 10:39 ए एम से 11:25 ए एम, 03:15 पी एम से 04:01 पी एम

वर्ज्य 08:06 पी एम से 09:37 पी एम

बाण रज - 01:27 ए एम, फरवरी 27 तक

सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

सूर्योदय 06:49 ए एम

सूर्यास्त 06:19 पी एम

चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

चन्द्रोदय 12:54 पी एम

चन्द्रास्त 03:46 ए एम, फरवरी 27

दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

शुभ - उत्तम 06:49 ए एम से 08:16 ए एम

रोग - अमंगल 08:16 ए एम से 09:42 ए एम

उद्वेग - अशुभ 09:42 ए एम से 11:08 ए एम

चर - सामान्य 11:08 ए एम से 12:34 पी एम

लाभ - उन्नति 12:34 पी एम से 02:00 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम 02:00 पी एम से 03:27 पी एम

काल - हानि 03:27 पी एम से 04:53 पी एमकाल वेला

शुभ - उत्तम 04:53 पी एम से 06:19 पी एमवार वेला

रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

अमृत - सर्वोत्तम 06:19 पी एम से 07:53 पी एम

चर - सामान्य 07:53 पी एम से 09:26 पी एम

रोग - अमंगल 09:26 पी एम से 11:00 पी एम

काल - हानि 11:00 पी एम से 12:34 ए एम, फरवरी 27

लाभ - उन्नति 12:34 ए एम से 02:07 ए एम, फरवरी 27काल रात्रि

उद्वेग - अशुभ 02:07 ए एम से 03:41 ए एम, फरवरी 27

शुभ - उत्तम 03:41 ए एम से 05:15 ए एम, फरवरी 27

अमृत - सर्वोत्तम 05:15 ए एम से 06:48 ए एम, फरवरी 27

