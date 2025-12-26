चंद्रमा करेंगे कुंभ से मीन में प्रवेश, इस समय रहेगा राहुकाल, जानें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 26 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 26 December 2025: 26 दिसंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 05, पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 12, पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 05, रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: पौष शुक्ल षष्ठी तिथि दोपहर 01.44 बजे तक पश्चात सप्तमी तिथि, तैतिल करण, चन्द्रमा कुंभ राशि में रात्रि 03.11 बजे तक उपरांत मीन राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। पंचक।
सूर्योदय 07:12 ए एम
सूर्यास्त 05:32 पी एम
चन्द्रोदय 11:19 ए एम
चन्द्रास्त 11:24 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:23 ए एम से 06:17 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:50 ए एम से 07:12 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:01 पी एम से 12:42 पी एम
विजय मुहूर्त 02:05 पी एम से 02:46 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:29 पी एम से 05:56 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:32 पी एम से 06:54 पी एम
अमृत काल 01:06 ए एम, दिसम्बर 27 से 02:43 ए एम, दिसम्बर 27
निशिता मुहूर्त 11:55 पी एम से 12:49 ए एम, दिसम्बर 27
रवि योग 07:12 ए एम से 09:00 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 11:04 ए एम से 12:22 पी एम
यमगण्ड 02:57 पी एम से 04:14 पी एम
आडल योग 07:12 ए एम से 09:00 ए एम
दुर्मुहूर्त 09:16 ए एम से 09:57 ए एम
गुलिक काल 08:29 ए एम से 09:47 ए एम 12:42 पी एम से 01:24 पी एम
वर्ज्य 03:27 पी एम से 05:03 पी एम पञ्चक पूरे दिन
बाण मृत्यु - 11:39 पी एम तकBaana
अग्नि - 11:39 पी एम से पूर्ण रात्रि तक