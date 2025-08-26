Aaj ka panchang 26 August 2025 panchang today Hartalika Teej Tuesday shubh ashubh muhurat and rahukaal Aaj ka Panchang 26 August: हरतालिका तीज आज, पंचांग से देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka panchang 26 August 2025 panchang today Hartalika Teej Tuesday shubh ashubh muhurat and rahukaal

Aaj ka Panchang 26 August: हरतालिका तीज आज, पंचांग से देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 05:16 AM
Aaj ka Panchang 26 August: हरतालिका तीज आज, पंचांग से देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj ka Panchang 26 August: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 26 अगस्त, मंगलवार, शक संवत्: 04 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 11 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 02 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल तृतीया दोपहर 01.55 मिनट तक। चित्रा नक्षत्र, शुभ योग, गर करण। चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 02.50 मिनट से। हरितालिका तृतीया। गौरी तृतीया। सामवेदी उपाकर्म। कलंक चतुर्थी (चंद्र दर्शन निषेध)। पत्थर चौथ।

सूर्योदय- 05:56 ए एम

सूर्यास्त- 06:49 पी एम

चन्द्रोदय- 08:33 ए एम

चन्द्रास्त- 08:29 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:27 ए एम से 05:12 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:57 ए एम से 12:48 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:31 पी एम से 03:23 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:49 पी एम से 07:11 पी एम

अमृत काल- 11:30 पी एम से 01:15 ए एम, अगस्त 27

रवि योग- पूरे दिन

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 03:36 पी एम से 05:13 पी एम

यमगण्ड- 09:09 ए एम से 10:46 ए एम

गुलिक काल- 12:23 पी एम से 01:59 पी एम

दुर्मुहूर्त- 08:31 ए एम से 09:22 ए एम

Today Panchang Aaj Ka Panchang
