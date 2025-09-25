Aaj ka panchang 25 September 2025 Today panchang Thursday pujan shubh ashubh muhurat आज का पंचांग 25 सितंबर: आज मां दुर्गा के पूजन के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें गुरुवार का पंचांग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj ka panchang 25 September 2025 Today panchang Thursday pujan shubh ashubh muhurat

आज का पंचांग 25 सितंबर: आज मां दुर्गा के पूजन के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें गुरुवार का पंचांग

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 05:19 AM
आज का पंचांग 25 सितंबर: आज मां दुर्गा के पूजन के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें गुरुवार का पंचांग

Aaj ka Panchang 25 September 2025: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 25 सितंबर, गुरुवार, शक संवत्: 03,आश्विन, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 10, आश्विन मास प्रविष्टे 2082

इस्लाम:02,रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत आश्विन शुक्ल तृतीया प्रातः 07.07 मिनट तक। स्वाति नक्षत्र सायं 07.09 मिनट तक, वैधृति योग रात्रि 09.54 मिनट तक, चन्द्रमा तुला राशि में (दिन रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 08.21 मिनट से।

सूर्योदय- 06:11 ए एम

सूर्यास्त- 06:14 पी एम

चन्द्रोदय 09:08 ए एम

चन्द्रास्त- 07:59 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 ए एम से 05:23 ए एम

रवि योग- 06:11 ए एम से 07:09 पी एम

अमृत काल- 09:17 ए एम से 11:05 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:48 ए एम से 12:37 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:13 पी एम से 03:01 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:14 पी एम से 06:38 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 01:43 पी एम से 03:13 पी एम

यमगण्ड- 06:11 ए एम से 07:41 ए एम

गुलिक काल- 09:12 ए एम से 10:42 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:12 ए एम से 11:00 ए एम

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

